Jubiläumsfest bei der Tennisabteilung Ailingen

Am Samstag, 29. Juli, begann morgens das Jubiläumswochenende der Tennisabteilung in der TSG mit einem Sektempfang, bei dem der Oberbürgermeister Brand den Auftakt zu einigen Reden über das vergangene halbe Jahrhundert Tennis in Ailingen machte. Einen besonderen Fokus legte er auf die Gemeinschaft im Verein, die Bedeutung für das Ortsleben in Ailingen und die wertvolle ehrenamtliche Arbeit für den Sport.

Rudolf Landwehr, erster Abteilungsleiter und Gründungsmitglied blickte in seiner Rede auf die Anfänge des Tennisspiels und die Entwicklung bis hin zur heutigen Tennisanlage zurück — für viele Mitglieder, die noch nicht lange in der Abteilung dabei sind, war dies sehr interessant zu hören.

Helmut Grabolle und Manfred Haas blickten auf ihre Zeit als Abteilungsleiter mit den jeweiligen besonderen Höhepunkten zurück. Hans–Peter Talge von der TSG lobte in seiner Rede ebenfalls das Engagement in der Abteilung.

Vom Oberbürgermeister und von der TSG durfte Niko Stetter als Kassier der Tennisabteilung jeweils einen Umschlag mit einer Spende für die Abteilungskasse entgegennehmen. Zum Abschluss betonte Ines Baumgartner als aktuelle Abteilungsleiterin — übrigens in der Geschichte des TCA nach Ingrid Haußmann 1975 bereits die zweite Frau an der Spitze — die große Zusammengehörigkeit im Tennis und den Spaß am Sport und der Gemeinschaft.

Nach dem offiziellen Teil gab es eine Stärkung mit Weißwurst und Brezeln bei Musik von Rudi und Seppi. Hier war Gelegenheit für entspannte Gespräche. Anschließend durfte dann ein kommentiertes Live–Tennismatch bewundert werden und nachmittags gab es Spiele rund um den Tennisball und gemütliches Beisammensitzen auf dem Tennisplatz bei Kaffee und Kuchen. Am Abend ging es zunächst mit italienischem Essen von der Catering–AG im Festzelt und später mit Musik vom DJ entspannt weiter.

Am Sonntag war der Tennisplatz für alle Interessierten geöffnet, die sich mal mit dem gelben Filzball ausprobieren wollten. Auch hier gab es wieder Kaffee und Kuchen, womit der gemütliche Teil gegeben war. Das Wetter hat — zumindest meistens — auch mitgefeiert und somit war es ein rundum gelungenes Festwochenende für den TCA. Allen Helferinnen und Helfer und Sponsoren sei an dieser Stelle besonders gedankt!