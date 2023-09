Jubiläumsfeierlichkeiten in Überlingen

Am Wochenende (23./24. September) durfte der Spielmannszug Kehlen ein beeindruckendes Jubiläum miterleben ‐ der Spielmanns- und Fanfarenzug Überlingen feierte sein stolzes 60-jähriges Bestehen. Wir waren voller Freude und Stolz dabei, um diesen besonderen Anlass mit ihnen zu feiern. Das Jubiläumswochenende in Überlingen war geprägt von festlicher Musik und Gemeinschaftsgeist. Besonders beeindruckend waren die Platzkonzerte der einzelnen Züge an verschiedenen Orten in der Stadt. Ein weiterer Höhepunkt dieses musikalischen Wochenendes war das gemeinsame Konzert aller drei Spielmannszüge des Bodenseekreises. Zusammen sorgten wir für unvergessliche Momente, die die Herzen der Zuhörer ergriffen und begeisterten. Der krönende Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten bildete der Umzug zum Feuerwehrhaus, begleitet von einem festlichen Festakt. Hier wurde nicht nur auf die Vergangenheit zurückgeblickt, sondern auch die Bedeutung unserer Musik und der freundschaftlichen Verbindungen betont. Die anschließende Party brachte alle in ausgelassene Feierlaune und bot Gelegenheit, unsere Gemeinschaft zu feiern.

