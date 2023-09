JSG Bodensee E-Jugend mit starkem Saisonauftakt

Am Samstag, 23. September, ging es für die E-Jugend der JSG Bodensee endlich wieder los. Mit dem Mannschaftsbus fuhren die Nachwuchshandballer*innen zum Auswärtsspieltag nach Isny. Im Allgäu warteten neben dem Gastgeber, die Teams aus Ailingen und Lindau auf die JSG.

Die vier Teams starteten nach einem kurzen Aufwärmen mit den vorgegebenen Koordinationsstationen aus dem HVW-Übungskatalog.

Derbyzeit im Allgäu. Im ersten Spiel hieß der Gegner TSV Lindau, die vom früheren Zweitligaprofi Jörg Lützelberger und seiner Frau betreut werden. In dieses erste Saisonspiel fand die JSG nur schwer und geriet gleich zu Beginn der Partie ins Hintertreffen. Bis zur Halbzeit verbesserte man zwar das Pass- und Abwehrspiel, dennoch wurde mit einem zwei Tore Rückstand (3:5) die erste Halbzeit beendet. Die kurze und prägnante Halbzeitansprache des Trainers Georg Vögele schien Wirkung zu zeigen. Wie ausgewechselt startete die JSG in den zweiten Spielabschnitt. Vier Tore in Folge und das Spiel war gedreht. Ein paar Ungenauigkeiten im weiteren Spielverkauf verhalfen dem TSV jedoch wieder zurück ins Spiel zu finden und die Partie bis zum Schluss offen zu halten. Die letzten Minuten entwickelten sich zu einem Krimi. Es ging hin und her. Schlussendlich endet das Spiel durch einen Treffer in der Schlusssekunde, verdientermaßen und leistungsgerecht 8:8 unentschieden.

Ohne Pause ging es direkt ins zweite Derby gegen die TSG aus Ailingen. Das erste Viertel war noch ausgeglichen (2:2), ehe die See-Kinder einen vier Tore Lauf hinlegte und sich etwas absetzen konnten. Und so ging es beim Stande von 7:4 in die Halbzeit. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte waren es wieder vier Tore in Folge, die die JSG gegen den Nachbarn der Häfler Vorstadt endgültig auf die Siegerstraße brachte. Durch eine zielstrebige und kämpferische Leistung gewann man am Ende das Derby verdient mit 12:6.

Ein sensationeller Saisonauftakt, der so vom Trainer Georg Vögele nicht erwartet wurde. Auf die gezeigte Leistung lässt sich aufbauen und die JSGler*innen können mächtig stolz darauf sein. Ein gelungener Saisonstart.

Für die JSG spielten: Selina, Jana, Bente, Moritz, Felix, Joan, Paul L., Paul W., Noah, Till, Felix, Jakob, Benedikt und Nalo.