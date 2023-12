JSG Bodensee bleibt in 2023 makellos

Kürzlich an einem Samstag war für den Handballnachwuchs der JSG Bodensee der letzte Spieltag der Hinrunde. Zuhause in Tettnang empfing die JSG als Gastgeber mit Wangen und Isny zwei Teams aus dem Allgäu und der Nachbar aus Ailingen komplettierte das Teilnehmerfeld.

Die vier Teams starteten nach kurzem Aufwärmen mit den vorgegebenen Koordinationsstationen aus dem HVW-Übungskatalog.

Das erste Spiel bestritt die JSG gegen den bisher ungeschlagenen Gast aus Isny. Mit großem Respekt, aber ohne Angst gingen die Nachwuchshandballer in diese Partie. Die beiden Trainer Georg Vögele und Bastian Nachbaur stellten ihre Schützlinge sehr gut auf das Spiel ein.

Isny begann erwartungsgemäß stark und führte schnell mit 1:3. Speziell am Torwart der Gäste verzweifelte die JSG unzählige Male. Nach der Hälfte der Spielzeit fiel der erneute Ausgleichstreffer zum 4:4, ehe die Gastgeber besser ins Spiel fanden, die sich bietenden Chancen besser nutzten und sich so leicht absetzen konnten. Am Ende gewann eine engagierte Heimmannschaft durch eine sehr gute Defensivleistung und einem deutlichen Chancenplus, verdient mit 12:6.

Im zweiten Duell stand man erneut der TSG aus Ailingen gegenüber, die im Spiel gegen die MTG Wangen überzeugte. Die Gäste starteten stark und gingen schnell mit 1:3 in Führung. Erst nach gut fünf Minuten wachte die JSG auf, erzielte fünf Tore in Folge und setzte sich entscheidend ab. Diesen Vorsprung gab die JSG nicht mehr aus der Hand, auch weil man die beiden Torschützen der TSG zusehens besser in den Griff bekam. Durch eine zielstrebige und kämpferische Leistung gewann man am Ende das Derby verdient mit 11:8.

Zwei Spiele, zwei Siege! Vor heimischem Publikum kann man die Hinrunde und das Handballjahr 2023 nicht besser abschließen. Mega Leistung der Seekinder und weiterhin ungeschlagen, worauf man sehr stolz sein kann.

Für die JSG spielten: Selina, Finja, Jana, Moritz, Joan, Paul L., Paul W., Noah, Till, Benedikt, Gabriel und Raphael.