JSG Bodensee bleibt auch bei den Mädchen in 2023 makellos

Am Samstag, 16. Dezember, war für weibliche E-Jugend der JSG Bodensee der letzte Spieltag der Hinrunde.

In heimischer Halle warteten wie bereits bei den vorherigen Spieltagen, die Mädels der MTG aus Wangen und die TG Biberach.

Die drei Teams starteten nach kurzem Aufwärmen mit den vorgegebenen Koordinationsstationen aus dem HVW-Übungskatalog.

Durch einige Ausfälle und Paralleltermine in der Vorweihnachtszeit, waren viele Mädels sowie Trainerinnen nicht verfügbar und so Kader nicht so üppig besetzt, wie gewohnt. Heißt aber auch, mehr Spielzeit für jede einzelne Spielerin.

Im ersten Spiel hieß der Gegner MTG Wangen und wie schon in den Spielen zuvor, brauchten die Mädchen eine gewisse Anlaufzeit. Bis zur Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe. Folgerichtig war der Spielstand 6:6 unentschieden. Die JSGler-Innen brauchten eine deutliche Halbzeitansprache des Trainers Georg Vögele, um in die Erfolgsspur zurück zu finden. Und so starteten die Nachwuchshandballerinnen dann auch. Vier Tore in Folge brachte die JSG auf die Siegerstraße. Maßgeblichen Anteil hatte Bente mit 8 Toren. Am Ende siegte die JSG verdient mit 14:9.

Im zweiten Spiel ging es dann gegen die TG Biberach, die im Spiel zuvor gegen die MTG nur knapp das Nachsehen hatte.

Aufgrund der gezeigten Leistungen beider Teams war klar, dass das kein Selbstläufer wird. Zu verhalten in der Abwehr und zu fahrig beim Abschluss im Angriff begannen die Gastgeberinnen. Dadurch konnten die Gäste lange, teilweise mit 3 Toren Vorsprung führen. Zur Halbzeit war man mit 4:6 im Hintertreffen . Auch zu Beginn der zweiten Hälfte das gleiche Bild. 5:8 nach gut 14 Minuten mochte nichts Gutes verheißen. Lautstark trieb der Coach seine Mädels in den letzten Spielminuten wirkungsvoll voran. Die letzten fünf Minuten gehörte dem Gastgeber aus Tettnang. Angeführt von Bente, Selina und auch Ejna mit ihrem ersten Treffer überhaupt, setzten zu einer unglaublichen Aufholjagd an. Bis zum Ende kassierten die Mädels, dank Jana im Tor, keinen weiteren Gegentreffer mehr. Das Spiel wurde in den Schlussminuten gedreht und mit 11:8 doch noch gewonnen.

Auf die gezeigte Leistung können alle mächtig stolz sein. Ein sensationeller Erfolg zum Abschluss der Hinrunde. Alle Spiele gewonnen, ungeschlagen 2023!

Für die JSG spielten: Selina, Jana, Bente, Mila, Josephine, Ejna, Noemi, Sophia und Ella.