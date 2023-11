Joachim-Steinhauer-Gedächtnismarsch

Joachim Steinhauer, Mitbegründer und langjähriges Vorstandsmitglied der Reservistenkameradschaft Tettnang verstarb in diesem Jahr für alle plötzlich und unerwartet. Er hinterlässt eine riesengroße Lücke in der Kameradschaft. Zu Ehren dieses feinen und engagierten Kameraden lud Hauptmann der Reserve Volker Schreiner zu einem Gedächtnismarsch in den Tettnanger Wald. Der anspruchsvolle Leistungsmarsch diente den beorderten Reservisten zur Erfüllung ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit (KLF). Die 6 km lange Strecke verlief über unterschiedliche Untergründe und verlangte dem ein oder anderen auch etwas bei den Auf- und Abstiegen ab. Zumal noch ein Gepäck mit 15 kg transportiert werden musste. Die teilnehmenden Reservisten und zivilen Gäste absolvierten alle die Strecke unter den geforderten maximalen 60 Minuten.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.