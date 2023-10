Jeder ist ein Künstler

Im Oktober lud der Kunstverein Friedrichshafen unsere Kreativwerkstatt, unter der Leitung von Heike Blesch und Ivana Guagliardito, zur aktuellen Mitgliederausstellung „Zeit-Erinnerung-Raum“ zum 40-jährigen Jubiläum des Kunstvereins ein. Simone Syré und Claudia Reichert vom Vorstand führten durch die Ausstellung. Eine besondere Überraschung war hierbei das Treffen auf zwei echte Künstler, Brigitte Meßmer und Hubi W. Jäger. Zuerst durften unsere Nachwuchskünstler 21 Werke betrachten. Hier fiel allen sofort die Vielfalt von Kunst auf: Es lässt sich eben nicht nur mit Pinsel und Wasserfarben kreativ sein. Die Möglichkeiten, Kunst zu erschaffen, sind grenzenlos: Ob mit Faden, Spachtel, Holz oder Stein ‐ es braucht einfach nur Ideen und Spaß am Ausprobieren. Frau Meßmer und Herr Jäger beantworteten hier gerne Fragen zur Entstehung der Kunstwerke. Genaues Betrachten war gefordert. Fachbegriffe wurden in Form eines Rätsels vermittelt, zum Beispiel die Frage: „Was ist eine Signatur?“ Jacouba Condé, selbst Torwart, hatte eine Idee und erklärte: „Im Fußball signieren die Fußballer manchmal einen Ball, also ist es eine Unterschrift“. Die Nachwuchskünstler gingen inspiriert nach Hause.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.