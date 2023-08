Jahreshauptversammlung und Sommerfest des HumpisCL

Kurz vor dem Start der Bundesligasaison 2023/24 fand die Jahreshauptversammlung des FCB–Fanclubs „HumpisCL“ auf dem wunderschönen Gelände des Rudervereins Friedrichshafen statt. Rund 50 Fanclub–Mitglieder haben sich getroffen, um bei herrlichem Sommerwetter am Bodenseestrand die Saison einzuläuten. Die Jahreshauptversammlung hat, wie schon zur Tradition geworden, ihren Ausklang mit einem Sommerfest gefunden. Die dabei erzielten Erlöse und Spenden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro wurden vollständig an die Radio 7 Drachenkinder gespendet.

Der Präsident des HumpisCL Joe Dirlewanger eröffnete und leitete die Jahreshauptversammlung. Er informierte über die Ereignisse und Events der vergangenen Saison und gab einen Ausblick auf zukünftig geplanten Vorhaben der nächsten Saison. Wahlen standen dieses Jahr keine an. Dem Kassierer wurde durch den Kassenprüfer eine sehr ordentliche und korrekte Buchführung bestätigt. Der gesamte Vorstand wurde für seine erfolgreiche Arbeit im Jahr 2022/2023 gedankt und Entlastung erteilt. Zu Ehrenmitglieder wurden Sonja Loferer und Sabine Bender ernannt, die den Club maßgeblich unterstützt haben.

Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung fand das legendäre Sommerfest des Fanclubs statt. Wie schon seit vielen Jahren wurde der Grill eingeheizt und die Mitglieder mit Köstlichkeiten vom Grill kulinarisch verwöhnt.

Kurz vor Sonnenuntergang standen die Ehrungen und die Vergabe der Preise an die Gewinner der vergangenen Kick–Tipp–Runde 2022/2023 an. Sieger der Tipp–Runde war in diesem Jahr Alex Bäuerle, der dafür den Humpis CL–Wanderpokal sowie zwei Eintrittskarten für ein Bundesligaspiel des FC Bayern München in der Allianz–Arena erhielt. Auch der letztplatzierte Teilnehmer, Uli Kuchelmeister, erhielt für seine (Fehl)Tipps den Wanderpokal „rote Laterne“.

Über die sportlichen und eventmäßigen Aktivitäten hinaus engagiert sich der Fanclub Humpis CL auch im sozialen Bereich: Am Sommerfest wurden per Hut–Umlauf Spenden in Höhe von 592 Euro gesammelt. Zusätzlich wurde eine private Spende in Höhe von 750 Euro in die Vereinskasse getätigt. Die gesamten Spendenbeiträge des Abends wurden aus der Vereinskasse auf insgesamt 2.500 Euro aufgestockt und wieder vollständig für soziale Zwecke an die Radio 7 Drachenkinder gespendet.