Jahreshauptversammlung des Musikverein Hiltensweiler

Nach der Begrüßung durch Versammlungsleiter Maximilian Bentele erklang im Gedenken an die im letzten Jahr verstorbenen Mitglieder das Kameradenlied durch die Musikkapelle.

Anschließend sprach Maximilian in seinem Bericht des Vorstandes die Hauptpunkte des Geschäftsjahres an. Unter anderem war das erste Sommerfest nach der langen pandemiebedingten Pause der Höhepunkt im Jahr 2023 des Musikverein Hiltensweiler. Durch einen zusätzlichen Festtag am Freitag und einem neuen Festkonzept, konnten die unterschiedlichen Besuchergruppen am Sommerfest optimal angesprochen werden. Durch hohe Besucherzahlen und dem wirtschaftlichen Erfolg des Sommerfestes, wurde das neue Konzept der Vorstandschaft bestätigt. Denn nicht nur einen Tag mehr Aufwand, auch ein beachtlich größeres Festzelt, welches drei Mal gefüllt werden musste, standen auf der Aufgabenliste des Vereins. Maximilian forderte nach seinem Bericht seinen Vorstandskollegen Tobias Gindele auf, an den Sprechpult zu kommen und bat ihn, seinen Terminbericht vorzustellen. Er präsentierte die detaillierte Termine und Auftritte im Jahr 2023.

Im Anschluss schilderte Jugendleiterin Vanessa Gindele die Aktivitäten der Jugendkapelle. In diesem Jahr fand der Zusammenschluss mit der JuKa aus Achberg statt. Zusammen fuhren sie zum Kennenlernen zum ersten Mal als JuKa Achberg-Hiltensweiler ein Wochenende auf eine Probenhütte ins schöne Allgäu. Der Spaßfaktor durfte aber auch nicht fehlen. Mit Spieleabenden, Gruppenaufgaben und einem Besuch in die Therme, war die Jugendkapelle das ganze Wochenende sehr aktiv.

Der nächste Punkt auf der Agenda waren die Wahlen der aktiven Beisitzer und des Schriftführers. Wahlleiter war Alexander Lanz. Er beglückwünschte Leopold Walser zu seinem ersten Amt beim Musikverein als aktiver Beisitzer. Zudem wurden Carolin Ruther als aktive Beisitzerin und Jonas Merath als Schriftführer erneut in das Amt gewählt.

Die Ehrungen führte Manfred Ehrle durch. Er freute sich, Franziska Bentele, Olivia Dorn, Lian Heimpel und Linda Schädler die D1-Nadel übergeben zu dürfen und gratulierte ihnen zur absolvierten Prüfung. Für 10-jährige aktive Mitgliedschaft beim Musikverein, überreichte Manfred Ehrle die Ehrennadel in Bronze an Anja Müller und Oliver Schwägli.

Nach den Dankesworten durch Maximilian für besondere Dienste im Jahr, schloss er die Sitzung nach ca. 1,25 Stunden.