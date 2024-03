Jahreshauptversammlung des Fördervereins Elektronikmuseums e.V.

Der 1. Vorsitzende Rainer Specker hatte fristgerecht zur Jahreshauptversammlung am 4. März eingeladen, der auch 25 Mitglieder und Förderer folgten. Nach kurzer Begrüßung wurde Rückschau auf das vergangene Jahr gehalten. Bei stabiler Mitgliederzahl entwickelte sich die Zahl der Besucher positiv und man konnte ein Plus von knapp 10 % verzeichnen. Erfreulich auch die Steigerung in der Teilnehmerzahl bei den Lötaktionen im Zusammenhang mit Kindergeburtstagen. Zusammen mit anderen Aktionen für Jugendliche - wie u.a. die Projekttage im Montfortgymnasium - zählte der Verein 231 junge Menschen, die den Tag durch das Erstellen von elektronischen Schaltungen in freudiger Erinnerung behielten.

Die Arbeit mit jungen Menschen ist eine der wesentlichen Grundsätze des Vereins. Sonderausstellungen zu markanten Ereignissen ist der andere museale Schwerpunkt - so wurde die erste offizielle Sendung im Rundfunk vor 100 Jahren mit besonderen Radioexponaten gewürdigt. Nach den Ausblicken auf Aktionen und erforderliche Museumsarbeiten im laufenden Jahr dankte er den Aktiven im Verein für das Einbringen ihrer vielseitigen Talente in ihrer Museumsarbeit. Der Schatzmeister konnte über eine ausgewogene Bilanz berichten und wurde von den Kassenprüfern für eine fehlerlose Buchhaltung bestätigt. In offener Abstimmung wurde der gesamte Vorstand einstimmig entlastet und die bisherigen Kassen- und Ersatzkassenprüfer erneut gewählt.

Unter ‚Verschiedenes‘ wurde der aktuelle Sachstand des zweiten Museums - das Stadtmuseum - im selben Gebäude von Rainer Specker vorgetragen. Erfreulicherweise war die Stadt bereit, das Kassenpersonal trotz momentaner Schließung des Stadtmuseums in diesem Jahr zu finanzieren. Genaue Hintergründe und Ideen, wie eine Zusammenarbeit zwischen beiden Museen aussehen könnte, wurden angesprochen. Vorschläge aller Mitglieder werden gerne entgegengenommen. Nach genau 90 Minuten endete die 23. Versammlung seit Vereinsgründung.