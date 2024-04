Jahreshauptversammlung der SG Argental

Vorstand Wolfgang Klemm blickte stolz auf die Mitgliederzahlen, die Corona-Krise schlug sich erfreulicherweise nicht negativ auf diese Statistik aus. Ganz im Gegenteil, die Anzahl stieg in den letzten 2 Jahren um fast 100 auf derzeit insgesamt 1090 Mitglieder an, davon sind 406 Kinder und Jugendliche.

Klemm lobte in seiner Ansprache die Trainer und Übungsleiter, die im vergangenen Jahr eine Lizenz erworben haben und legte das auch allen anderen ans Herz, um so mehr könne man noch qualifizierter die Trainingsinhalte vermitteln. Im Vereinsraht wurde eine Ehrenamtspauschale für alle Trainer und Übungsleiter beschlossen.Hoch erfreut zeigte sich der Vorstand, dass das 2015 in Laimnau sanierte Sportgelände Laimnau (mit neuem Rasen und Tribüne) mittlerweile vollständig abbezahlt ist und man auch für das 2019 erstellte Funktionsgebäude am Trainingsgelände Oberlangnau auch bald soweit sei. In Sachen Sponsoring habe Uwe Lanzendörfer die Aufgaben als Marketiung-Verantwortlicher von Matthias Baier übernommen.

In Sachen „Rock im Vogelwald“ (Open Air und eine der Haupteinnahmequellen des Vereines) sei im vergangenen Sommer herausragend gewesen, so Klemm, dass die Bevölkerung und die umliegenden Vereine eine hohe Spendenbereitschaft gezeigt hätten, als ein Unwetter das Open Air nicht nur ausfallen lies, sondern dem Verein auch einen hohen Schaden zugefügt habe. Ob dieses Jahr der „Rock im Vogelwald“ veranstaltet werden kann, wird der Verein nach den letzten noch anstehenden Gesprächen mit dem Landratsamt und der Stadt (Thema „Beschränkte Terminauswahl aufgrund Naturschutzauflagen“) in den nächsten Wochen bekannt geben.

Kassier Werner Ruetz vermeldete der Versammlung einen Überschuss , sein besonderer DANK ging an die vielen treuen Sponsoren der SGA. Die anschließenden Wahlen bestätigten Wolfgang Klemm als Vorstand, an seiner Seite der 2. Vorsitzende und Kassier Werner Ruetz. Als Geschäftsführerin bleibt weiterhin Annette Bentele ernannt

Im Zuge der einstimmigen Entlastung des Vorstandes lobte Ostsvorsteher Peter Bentele die hervorragende Sportausbildung, die der Verein biete und beglückwünschte die Versammlung für eine herausragende Vereinsführung, die Mitgliederzahlen würden das eindrucksvoll belegen. Im Zuge der Anträge beschloss der Verein eine moderate Erhöhung der Mitgliedsbeiträge, um die gestiegenen Betriebskosten zu decken.