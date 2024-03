Die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Neukirch, mit Jugendfeuerwehr und Altersabteilung, wurde am Samstag 02.03.2024 abgehalten.

In seinem Bericht gab Kommandant Josef Nuber einen Rückblick auf das vergangene Jahr. Aktuell hat die aktive Wehr 73 Kameraden mit einem Altersdurchschnitt von rund 36 Jahren. Neben zahlreichen Tätigkeiten im Gemeindegebiet wie z.B. Brandsicherheitswache bei Veranstaltungen, Besuch der Schulkinder und Adlerkinder der Kita im Feuerwehrhaus u.v.m., nahm die FFW Neukirch auch an mehreren Veranstaltungen im Kreis teil. Die Kameraden aus Neukirch nahmen an Lehrgängen teil und hielten 24 Proben mit ca. 1450 Probenstunden ab. Kommandant Josef Nuber blickte im Jahr 2023 auf 23 Einsätze mit 540 Einsatzstunden zurück.

Schriftführer Markus Nuber zeigte in seinem Bericht einen Überblick über die kameradschaftlichen Tätigkeiten im vergangenen Jahr, bevor Kassierin Christine Sauter den Kassenbericht vorstellte.

Helmut Broger präsentierte in seinem Bericht die Tätigkeiten der Alterswehr. Anschließend konnte auch Jugendwart Timo Rief auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken.

Nach der Ansprache von Bürgermeister Reinhold Schnell, durften er und Kommandant Josef Nuber einige Kameraden befördern. Hierbei wurden zum Hauptfeuerwehrmann Daniel Aicher, Matthias Gauggel, Christoph Gauß, David Schmalholz und Maximilian Wunn befördert. Joachim Hagen erhielt eine Beförderung zum Löschmeister und Matteo Galbusera zum Oberlöschmeister. Der stellvertretende Kommandant Tobias Hutzel durfte sich über eine Beförderung zum Oberbrandmeister freuen.

Bevor der stellv. Kreisbrandmeister Dagobert Heß Silvio Fricker, Gregor Schupp und Tobias Specker das Feuerwehrehrenzeichen Baden-Württemberg in Bronze, für 15 Jahre Feuerwehrdienst, verlieh, hielt auch er eine kurze Ansprache. Das Feuerwehrehrenzeichen Baden-Württemberg in Silber, für 25 Jahre Feuerwehrdienst, erhielten Thomas Jung, Stefan Stärk, Florian Vollmer, Thomas Wenzler und Andreas Wöhrnschiml.

Florian Vollmer wurde nach 25 Jahren Dienst in der Feuerwehr Neukirch verabschiedet. Ebenfalls verabschiedet wurde der ehemalige stellv. Kommandant Joachim Schmid nach 30 Jahren Tätigkeit in der Feuerwehr Neukirch.

Aufgrund des Erreichens des 65. Lebensjahres, wurde Norbert Schupp nach 46 Jahren Feuerwehrdienst und 23 Jahren Gerätewart in die Alterswehr verabschiedet.