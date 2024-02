Jahreshauptversammlung beim Gattnauer Kirchenchor

Am vergangenen Donnerstag fand routinemäßig die Jahreshauptversammlung des Kirchenchors Gattnau im Gasthaus Rössle statt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Walter Schmid ließ er das vergangene Jahr Revue passieren. Wie jedes Jahr wurden die Hochämter an Ostern und Weihnachten musikalisch umrahmt. Im Mai haben wir in der Kapelle in Schleinsee eine Maiandacht mit unseren Liedern bereichert, im Juni durften wir die Messe beim Blutreiterjubiläum mitgestalten. Das Highlight des Jahres war das gelungene Adventskonzert Anfang Dezember. Bedauerlicherweise mussten wiederum ein paar Beerdigungen gesungen werden, an denen wir uns von ehemaligen Sängerinnen und Sängern verabschieden mussten.

An außergesanglichen Aktivitäten berichtete der Vorsitzende vom Grillfest auf dem Hof Ganal in Riedensweiler und dem Jahresausflug zum Goldberger Stollen nach Überlingen.

Schöne gesellige Abende waren auch mehrere runde Geburtstage, die im Chor in fröhlicher Runde zelebriert wurden. In der Fasnet stand die närrische Singstunde auf dem Programm und hat das Kirchchorjahr zu einem gelungenen Abschluss geführt. Ein kleiner Ausblick auf das kommende Jahr folgte seinem Bericht.

Die Ehrung von gedienten Mitgliedern übernahm Pfarrer Rösch. Claudia Lipp wurde für 25 Jahre Singen gedankt. Edwin Ibele ist nun schon seit 20 Jahren Chorleiter in Gattnau und Hans Hiemer wurde für unglaubliche 60 Jahre Mitgliedschaft im Chor geehrt. Pfarrer Rösch überreichte die Urkunden vom Cäcilienverband und bedankte sich für ihr langjähriges Engagement.

Die fleißigsten Probenbesucher Edwin Ibele, Eberhard Willmann, Gaby Baur und Willi Heimpel wurden vom Vorsitzenden noch mit einer Flasche Wein belohnt.

Mit dem traditionellen Funkenringwürfeln wurde der Abend dann gemütlich beendet.

Wer Lust hat im Gattnauer Kirchenchor mitzusingen, ist jederzeit herzlich willkommen. Immer donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr treffen wir uns zur Probe in der Alten Schule in Gattnau.