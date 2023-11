Jahreshauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Immenstaad

Für unsere diesjährige Jahreshauptübung am 28. Oktober wählten wir das Bürgerhaus im Herzen des Dorfes als Übungsobjekt aus. Angenommen wurde ein Brand 1. OG, ausgelöst durch einen defekten Handwärmer in einer Jackentasche. Es galt somit circa 20 Menschen aus dem Gebäude zu retten sowie den Brand zu bekämpfen. Im Laufe der Übung wurde die Einsatzstelle aufgrund der Stichworterhöhung und dem damit steigenden Aufgebot an Fahrzeugen in einen Nord- und einen Südabschnitt aufgeteilt.

Unser HLF und unsere Drehleiter befanden sich zusammen mit dem Hagnauer HLF auf der Nordseite des Objektes. Währenddessen waren unser LF und unser GW-T mit der Fischbacher Drehleiter auf der Südseite zugange, wo sich ebenfalls unser MTW und der Meersburger ELW rund um die Führungsgruppe eingerichtet hatten. Die Menschenrettung aus den höheren Geschossen wurde über die beiden Drehleitern sowie per Steckleiter vorgenommen. Währenddessen wurde die Brandbekämpfung unter Atemschutz im Innenangriff durchgeführt. Bei der Versorgung der Verletzten wurden wir vom DRK OV Immenstaad unterstützt. Diese Zusammenarbeit funktionierte wie auch in den Vorjahren wunderbar. Euch und den überörtlichen Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren möchten wir an dieser Stelle einen großen Dank für die Unterstützung bei unserer Jahreshauptübung aussprechen!

Bei der Nachbesprechung im Bürgersaal gab es von verschiedenen Seiten positives Feedback zum Übungsablauf und im Nachgang ließen wir den Abend bei einem guten Essen und entspannter Stimmung ausklingen. Zu dieser Stimmung trugen vor allem unsere Feuerwehrmusiker bei, die unserer Veranstaltung ein weiteres Mal erfolgreich einen gebührenden musikalischen Rahmen zukommen ließen. An dieser Stelle gilt ein weiterer Dank all unseren Feuerwehrmusikern in Jung und Alt.