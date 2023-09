Jahresausflug des Seniorenheims in Langenargen

„Auf dem Berg, so hoch da droben, da steht …“, nein kein Schloss, sondern die Bergstation. Doch den Bewohnern des Altenpflegeheims „Hospital zum Heiligen Geist“ in Langenargen gefiel die Auf– und Abfahrt am Pfänder so sehr, dass sie in der Gondel dieses Lied anstimmten. Doch bis es soweit war, gab es noch vieles vorzubereiten. Die Leiterin der Sozialen Betreuung Jutta Geiger organisierte diesen Ausflug zum letzten mal, da sie in den Ruhestand geht.

Große Aufregung herrschte am frühen Morgen im „Spital“, denn fast die Hälfte aller Bewohner wollte dabei sein, wenn es mit Schiff und danach mit der Gondel auf den Pfänder ging. Zuerst wurden aber Proviantwagen, Medikamententasche und Erste Hilfe Koffer gepackt und danach bekamen die 15 ehrenamtlichen Helferinnen „ihre“ Bewohner zugewiesen, um ihnen beim Rollstuhlfahren behilflich zu sein. An der Schiffsanlegestelle hieß es dann gleich „Alle Mann an Bord, dann kann die Fahrt ja losgehen“. Und entlang des Bodenseeufers fuhr das Schiff in den Bregenzer Hafen. Dort erwartete die Reisenden eine Strecke bis zur Talstation, die stetig bergan ging. Geschafft, aber glücklich kamen sie an der Talstadion an. „Ich bin schon seit 50 Jahren nicht mehr auf dem Pfänder gewesen, ich freu’ mich riesig nochmals auf den Berg zu kommen“, sagte ein sichtlich bewegter Bewohner und so wurde besagtes Lied „Auf dem Berg …“ freudig von allen in der Gondel gesungen.

Auf dem Pfänder angekommen, wurde natürlich zuerst der Proviantwagen geplündert und beim gemeinsamen Vespern wurde manche Erinnerung wach und man tauschte sich über die gemachten Bergtouren aus. Manch eine bewunderte aber einfach den herrlichen Ausblick auf die Berge und den See. Danach ging es mit der Gondel wieder hinunter zum See, denn dort wartete schon Kaffee, Kuchen und Eis auf die Ausflügler. „Wenn Engel reisen, dann lacht der Himmel“ und das tat er auch bis zur Rückkehr ins Seniorenheim, denn erst danach fing es an zu regnen. „Einen schöneren Abschluss meiner Tätigkeit hier im Altenheim als mit ihnen gemeinsam diesen Ausflug zu machen, hätte ich mir nicht wünschen können. Ein ganz herzliches Dankeschön an alle ehrenamtlichen Helferinnen, denn ohne sie würde solch ein toller Ausflug nicht möglich sein. Ich werde sie alle sehr vermissen“, so die scheidende Leiterin Jutta Geiger zum Abschluss dieses herrlichen Ausflugstages.