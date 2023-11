Jahresausflug des Kirchenchors Laimnau

In die Fuggerstadt Augsburg ging dieses mal der Jahresausflug des Laimnauer Kirchenchors. Johannes Winkler, gebürtiger Augsburger, hatte mit sehr viel Vorarbeit und Herzblut diesen Ausflug zusammen mit Manfred Brugger organisiert. Zum Start gab es aber zuerst ein Weißwurstfrühstück im Gemeindehaus in Laimnau. Dazu gab es eine Einführung in die Geschichte von Augsburg. Dann ging es los und der erste Halt war eine Staustufe des Lechs, ein Bauwerk, das zum „Weltkulturerbe“ der Stadt Augsburg gehört. Dort gab es auch die olympische Kajakstrecke zu bewundern. Nach dem Bezug der Unterkunft „Sankt Ulrich“ ging es zu Fuß in mehreren Touren durch die Fuggerstadt. Ulrichskirche, roter Turm, Lechviertel und die Augsburger Puppenkiste waren die Ziele. Johannes Winkler führte die Gruppe exzellent durch „seine“ Stadt und gab gleichzeitig einen Abriss der Geschichte von der ersten Römersiedlung über die Zeit der Fugger bis in die heutige Zeit. Sehr beeindruckend war dabei, wie sich das Thema „Wasser“ durch die Geschichte und das Stadtgebiet zieht. Eine Besonderheit in Augsburg stellt die „Fuggerei“ da, die älteste Sozialsiedlung der Welt. Seit über 500 Jahren wohnen dort ununterbrochen Menschen. Die Sozialpädagogin der Siedlung und eine Bewohnerin erzählten vom Alltag in der Siedlung und von der Stiftung, die bis heute die Geschäfte leitet. Doch nicht nur Geschichte gab es, sondern auch viele Geschichten. Diese wurden beim geselligen Abend ausgetauscht und natürlich wurde zum Klang von Gitarren kräftig gesungen. Am Sonntag folgte ein weiter Höhepunkt ‐ der goldene Saal im Rathaus. Die Chormitglieder staunten nicht schlecht, als sie hörten, dass in dem 14 Meter hohen Saal 2,6 Kilogramm Blattgold verbaut wurde. Bei der Heimfahrt besuchte der Chor noch die Zisterzienserinnenabtei Oberschönefeld und sang in der dortigen Klosterkirche Maria Himmelfahrt, einige Lieder aus ihrem Repertoire. Ein sichtlich bewegtes Ehepaar erzählte den Chormittgliedern danach: „Wir haben heute silberne Hochzeit und nun hören wir noch diese schöne Chormusik, vielen herzlichen Dank, ein schönes Geschenk für uns beide“. Beim gemütlichen Ausklang in der Schöre, bedankte sich Vorständin Karin Heimpel bei den Organisatoren „Zwei schöne Tage gehen zu Ende und die gemeinsame Zeit in Augsburg und das Singen in der Klosterkirche hat uns als Chor wieder ein Stück mehr zusammengeschweißt“.

