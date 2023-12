Irisschule mit 99 Abzeichen wieder mit dabei

Auch in diesem Jahr gab es wieder sehr erfolgreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim deutschen Sportabzeichen. Insgesamt konnte Günther Lenz in diesem Jahr 120 Urkunden und Abzeichen den erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern überreichen. Beim TSV Eriskirch haben in diesem Jahr 21 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mitgemacht. Unter Ihnen auch wieder einige, die zum ersten Mal dabei waren. Beim TSV wurde 17 mal das goldene und 4 mal das silberne Abzeichen mit Urkunde erreicht. Schon traditionell hat auch die Irisschule wieder mit 157 Schülerinnen und Schülern teilgenommen. 99 von Ihnen konnte Günther Lenz das Sportabzeichen überreichen. Hier wurde 42 mal das Abzeichen in Bronze, 40 mal Silber und 17 mal Gold erreicht. Auch Familien haben in diesem Jahr wieder mitgemacht. Dies war die Familien Mehre mit Tino, Lina und Amely, Familie Schneider mit Gerhard und Helga und Emma Kiefer, die Familie Janke mit Gerhard Janke, Christine und Marie Messerle und die Familie Lenz mit Monika, Günther, Caroline und Grete. Eine Familienurkunde erhalten alle Familien, bei denen mindestens 3 Personen aus einer Familie das Sportabzeichen erfolgreich ablegen. Dies können sein: Eltern, Großeltern, Enkel oder auch Urenkel. Der TSV gratuliert allen erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern und bedankt sich fürs mitmachen. Ganz besonders bei den Helferinnen und Helfern vom TSV Eriskirch, dem VFB Friedrichshafen und der Sportabzeichen Referentin Silvia Siegel für die Bereitstellung der Urkunden und Abzeichen. Weiterhin der Fränkel Stiftung für die ‚süße‘ Unterstützung und der Sparkasse Bodensee für die Übernahme der Gebühren für Abzeichen und Urkunde bei den Kindern und Jugendlichen. Der TSV Eriskirch wünscht allen Teilnehmer*innen, dass sie fit und gesund bleiben und im nächsten Jahr wieder dabei sind.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.