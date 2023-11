In der Weihnachtsbäckerei

Am Stand des Häfler Elferrats wird es auch in diesem Jahr wieder Bärentatzen, Ausstecherle, Marzipan-Wölkchen, Heidesand, Nougat-Plätzchen und andere Leckereien geben. An einem Samstag im November sind dafür ‐ wie schon im vergangenen Jahr ‐ die vorbereiteten Teige in die Backstube von Elferrat Alex Ulmer gebracht worden. Ein kleines Heer von Elferfrauen und Elferräten stellt in Handarbeit aber auch unter Zuhilfenahme der professionellen Gerätschaften der Bäckerei einige tausend Brödle her, die dann auf großen Backblechen gebacken werden.

Am darauffolgenden Samstag sieht man die fleißigen Helferinnen und Helfer erneut im Einsatz. Sogar der Nachwuchs ist schon mit von der Partie, wenn es heißt die selbergebackenen Brödle ansprechend zu verpacken, so wie es die Stammkunden wünschen: Tütchen für Tütchen, 200 Gramm schwer und mit bunt gemischtem Inhalt.

Nach dem 575sten Tütchen sind alle Brödle sorgfältig verpackt und erwarten vom 30. November bis zum 3. Dezember am Stand des Elferrats ihre Käuferinnen und Käufer.

Für die Helferinnen und Helfer sind sowohl Backen als auch Verpacken Events, die Spaß machen und am Ende mit einem deftigen Vesper belohnt werden.

Elferräte und ihre Frauen freuen sich schon heute auf viele Kunden wie schon in den vergangenen Jahren. Und wie jedes Jahr wird der Erlös aus dieser Aktion am Gumpigen Donnerstag an ein soziales Projekt übergeben. Eine Liste der bisherigen Empfänger liegt am Stand aus.