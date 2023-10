Imperia feiert 100 Jahre der Stadtgründung

Wunderschöne Bilder der Malerin Valentina Zaccaro waren bis 21. Oktober in Friedrichshafen in Geschäften der Innenstadt ausgestellt. Auslöser dieser Ausstellung war der Geburtstag der Stadt Imperia vor 100 Jahren. Eindrucksvolle Motive der Partnerstadt Imperia in Ligurien mit ihren Impressionen von Licht und Meer waren Botschafter der fast zehnjährigen Beziehung der Städte. Pünktlich zum 100. Geburtstag der Stadt Imperia wurde die Ausstellung mit einem Event beendet. Zahlreiche Mitglieder des Partnerschaftsvereins waren anwesend, um mit einem fröhlichen Geburtstagsständchen den Bürgerinnen und Bürgern im rund 600 Kilometer entfernten Imperia ihre Glückwünsche zu singen: „Tanti auguri Imperia!“. In der Presse und den sozialen Medien von Imperia fand das Video von Heribert Schägg begeisterte Aufnahme. Zur Geburtstagsfeier der Partnerstadt Imperia sprach als Vertreter der Stadt Friedrichshafen Amtsleiter Thomas Schechinger (Leiter des OB-Büros) in Vertretung des Oberbürgermeisters. Er überbrachte die Glückwünsche der Stadt Friedrichshafen. Er hofft, dass 2024 zum zehnjährigen Jubiläum der Partnerschaft viele Begegnungen zwischen den Bürgern beider Städte möglich werden.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.