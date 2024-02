Der Lädinen-Verein hat zwei neue Vorsitzende: Wolfgang Hiß - der Sohn des verstorbenen Lädinen-Initiators Rolf Hiß - wurde zum Ersten Vorsitzenden gewählt, Heiner Kemmer - vor über 25 Jahren Schiffsbauer der Lädine - zum Zweiten Vorsitzenden. Auch eine Erweiterung des Beirats wurde in der Jahreshauptversammlung angekündigt.

Der Nachbau des historischen Lastenseglers aus Holz befindet sich momentan in der Revision im Häfele. Am 1. Mai soll die Lädine wieder in See stechen, mit dem bisherigen Zweiten Vorsitzenden des Lädinenvereins, Benno Lindenkamp aus Tettnang, dann als Pächter (die Schwäbische Zeitung berichtete).

Lindenkamp begrüßte über 30 Vereinsmitglieder im Bürgersaal des Rathauses. Weil der bisherige Vorsitzende Christophe Schneider im Dezember aus beruflichen Gründen sein Amt zurückgegeben hatte, lag die Vereinsführung seither bei Lindenkamp.

15 neue Vereinsmitglieder konnten über Winter gewonnen werden. Schatzmeisterin Sabine Recklies berichtete von einem Guthaben von rund 51.000 Euro.

Die Einnahmen stammen vor allem aus der Pacht, dem Zuschuss der Gemeinde und von Festen. Als größter Posten stehen dem bei den Ausgaben die Renovierungskosten für das Holzschiff in fünfstelliger Höhe gegenüber.

Die Kassenprüfer Klaus Siebenhaller und Gertrud Fischer bestätigten eine korrekte Kassenführung. Bürgermeister Johannes Henne erinnerte daran, dass die letzte Landrevision vor sechs Jahren 88.000 Euro gekostet hatte, und zeigte sich beeindruckt, dass sich der neue Vorstand und der neue Pächter als Bootsbauer die anstehende Landrevision des Holzschiffs jetzt in Eigenleistung vorgenommen haben. „Das erfordert Mut, Fachwissen und eine betriebswirtschaftliche Komponente. Diese Personen brauchen wir.“

Die Gemeinde stehe weiterhin hinter dem Lädinenverein, so Henne. Der Zuschuss könne künftig auch jährlich statt in größeren Abständen ausgezahlt werden. „Gemeinsam starten wir voller Motivation in ein neues Geschäftsjahr.“

Einstimmig entlastete die Mitgliederversammlung die bisherige Vorstandschaft. Als Wahlleiter wurde Martin Gomeringer aus Kippenhausen bestimmt.

1998 hatte er als Prüfstandsführer bei MTU in Friedrichshafen den Motor der Lädine geprüft. Inzwischen sei er Vereinsmitglied, freute sich der Fachmann.

Als Kandidat für das Amt des Ersten Vorsitzenden stellte sich Wolfgang Hiß vor. Als Sohn von Rolf Hiß, für den die Realisierung des Lastenseglers über Jahrzehnte eine Lebensaufgabe gewesen war, sei er dem „Alleinstellungsmerkmal für den Bodensee“ ebenfalls seit Jahren verbunden.

Schriftführerin Simone Reiser sei ein Coup gelungen, indem sie den Schiffsbauer der Lädine, Heiner Kemmer, motivieren konnte, bei der Revision mitzuarbeiten und sich zudem für das Amt des Zweiten Vorsitzenden zur Verfügung zu stellen. Hiß erklärte die Verjüngung des Vereins zum Ziel. Er denke dabei etwa an Fahrten zu Events am See für junge Menschen. Der Verein solle zehn Fahrten pro Jahr in Eigenregie durchführen können.

Um schlagkräftiger zu werden, strebe der Lädinenverein eine Satzungsänderung und die Erweiterung um sechs Beisitzer an. Die Kandidaten dafür stünden bereit.

Hiß dankte der bisherigen Vorstandschaft, vor allem Christophe Schneider als „Mister Lädine“, für ihr Engagement. Einstimmig wurde Hiß zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Auch Bootsbauer Heiner Kemmer stellte sich vor. Ab 1997 baute er in der Michelsen Werft in Friedrichshafen-Seemoos mit seinem Team das archaische Holzschiff mit heimischen Hölzern - in zwei Hälften, damit es aus der Werft transportiert werden konnte. Auch er wurde einstimmig gewählt, als zweiter Vorsitzender.

Romy Schätzle aus Friedrichshafen ist künftig Schriftführerin. Simone Reiser übernimmt das Amt der Kassenprüferin.

Benno Lindenkamp, ab 1. April Pächter der Lädine, informierte, dass auch in Zukunft Vereinsmitglieder kostenlos mit der Lädine mitfahren könnten. Sein Ziel sei, neben den bekannten Forscher- und Piratenfahrten für die Touristinformation mehr Charterfahrten etwa für Gruppen, Firmen, Jubiläen oder Hochzeiten durchzuführen.

56 Personen passen auf die Lädine. Neu geplant seien Fahrten nach Kreuzlingen ins Fantastical und Vollmondfahrten.

Wolfgang Hiß stellte die sechs künftigen Beisitzer vor: Uli van Endert, Helga Bauer, Bürgermeister Johannes Henne, Martin Gomeringer, Bernhard Wrobel und Benno Lindenkamp. Als weiteres „Bonbon“ beabsichtige die Vorstandschaft, die Lädine für einige Abende als „Vinothek auf Planken“ als Eventgastronomie zur Verfügung zu stellen.

Der Pächter sucht noch Helfer als Matrosen und Kellner, vor allem aber ambitionierte Interessenten mit Bodensee-Führerschein als künftige Schiffsführer für die Lädine. Auf der Lädine könne das notwendige Patent erworben werden, so Benno Lindenkamp.

Informationen