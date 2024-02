Die Bodenseeregion ist ein Touristenmagnet in Baden-Württemberg. Immer mehr Menschen leisten sich sogar den Luxus einer Zweitwohnung hier. 1245 sind alleine in den Kommunen zwischen Immenstaad und Kressbronn gemeldet. Für den Wohnungsmarkt am See wird das zum Problem, denn es herrscht Wohnungsnot. Auch, um die Zahl der Zweitwohnungen zu begrenzen, wird die so genannte Zweitwohnungssteuer erhoben. Wie die Kommunen zwischen Immenstaad und Kressbronn mit dem Thema umgehen.

In Immenstaad wurde das System der Besteuerung Ende letzten Jahres geändert. Nach wie vor ist dabei aber der sogenannte Mietaufwand die Grundlage für die Berechnung. „Das ist der jährliche Mietertrag, den man hätte, wenn die Wohnung vermietet werden würde“, sagt Immenstaads Kämmerer Matthias Herrmann auf Rückfrage. Diesen Mietertrag (Netto-Kaltmiete) könne man aus dem qualifizierten Mietpreisspiegel ablesen.

Auf diese (theoretische) Jahresmiete werden in Immenstaad künftig pauschal 28 Prozent Zweitwohnungssteuer fällig. Das hat der Gemeinderat Ende 2023 einstimmig beschlossen. Würde eine Wohnung beispielsweise 1000 Euro Miete im Monat Miete einbringen, wären das 12.000 Euro pro Jahr, 3360 Euro Zweitwohnungssteuer wären folglich fällig.

Mehreinnahmen für Immenstaad

Bislang hatte Immenstaad ein Stufenmodell: Bei einem jährlichen Mietaufwand bis 1.500 Euro wurde eine Steuer von 300 Euro erhoben. Je weiteren angefangenen 750 Euro Mietaufwand weitere 150 Euro. Durch dieses Stufenmodell hat die Steuerbelastung laut Verwaltung innerhalb einer Stufe im Extremfall zwischen 20 und fast 30 relativ stark geschwankt.

Das neue Modell solle für mehr Steuergerechtigkeit zu sorgen. Aber der neue Satz von 28 Prozent sorgt auch für „einen gewissen Mehrertrag“, wie der Kämmerer offen sagt. Im oben genannten Beispiel hätte der Zweitwohnungsbesitzer früher nur 2400 Euro bezahlt.

473 Zweitwohnungen

Insgesamt nimmt Immenstaad etwa 600.000 Euro pro Jahr ein an Zweitwohnungssteuern. Angemeldet waren in der Gemeinde, die rund 6680 Einwohner hat, laut Kämmerer zuletzt 473 Zweitwohnungen. Mit den 28 Prozent dürfte noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Laut Gesetz soll der Steuersatz „keine erdrosselnde Wirkung“ haben, wie der Kämmerer erklärt.

Also, sich nicht so auswirken, dass sich niemand mehr Zweitwohnungen leisten will oder kann. Diese Voraussetzung sei demnach bei 28 Prozent gemäß Gerichtsurteilen noch erfüllt. Mittlerweile seien aber auch 35 Prozent von Gerichten akzeptiert worden, einzelne Gemeinden seien diesbezüglich vorgeprescht. In Immenstaad will man jetzt „ein, zwei Jahre abwarten“ wie Herrmann sagt, ob der höhere Steuersatz sich als rechtssicher erweist. Dann werde man nachziehen.

Möglichst unwirtschaftlich machen

„Zweitwohnungen schwächen grundsätzlich das allgemeine Wohnraumangebot und sie blockieren die Begründung eines Erstwohnsitzes für andere Personen“, bringt es Karin Wiech für Kressbronn auf den Punkt.

Für die Zweitwohnungsinhaber erhalte die Gemeinde keine Leistungen aus dem Finanzausgleich und den Einkommensteueranteilen, erklärt die Leiterin des Kressbronner Bürgermeisteramtes weiter. Daher werde von der Gemeinde eine Zweitwohnungssteuer erhoben. Diese sei einerseits ein Steuerungsinstrument, um Zweitwohnungen möglichst unwirtschaftlich zu machen und dadurch zu unterbinden.

„Andererseits sollen durch die Zweitwohnungssteuer die der Gemeinde entgehenden Einnahmen ausgeglichen werden“, sagt Wiech. In Kressbronn gibt es ein Stufenmodell, je angefangene 500 Euro jährlicher Mietaufwand werden 110 Euro fällig.

Ein Zweitwohnungsbesitzer käme nach dem oben genannten Beispiel hier also deutlich günstiger weg: 2640 Euro müsste er in Kressbronn bezahlen. Laut Wiech sind in Kressbronn 211 Wohnungen als Zweitwohnsitze gemeldet, was einen Anteil von fünf Prozent ausmache.

Steuer zeigt wenig Wirkung

Wie in allen Seegemeinden sei auch in Kressbronn die Situation auf dem Wohnmarkt angespannt. „Die Zweitwohnungen verschärfen dies natürlich noch weiter.“ Sie hätten allerdings nur einen minimalen Anteil am Wohnungsmarkt.

Durch die hohe Steuer versuche die Gemeinde zwar die Anzahl an Zweitwohnsitzen zu reduzieren, die Realität sieht aber anders aus: „Die Bevölkerungsgruppe, die sich in Kressbronn a. B. eine Zweitwohnung leisten kann, ist grundsätzlich auch in der Lage, die Zweitwohnungssteuer zu bezahlen.“

Noch etwas günstiger würde unser fiktiver Zweitwohnungsbesitzer in Eriskirch wegkommen. Hier werden laut Christian Macherauch von der Finanzverwaltung aktuell 100 Euro pro 500 Euro Mietaufwand pro Jahr fällig. Das wären 2400 Euro in dem Beispiel. 36 Zweitwohnungen sind laut Macherauch in Eriskirch aktuell gemeldet. Für den Wohnungsmarkt in der Gemeinde spielten diese „keine relevante Rolle.“

268 Zweitwohnungen in Langenargen

Ein etwas teureres Pflaster für Zweiwohnungsbesitzer ist dagegen Langenargen. Ebenfalls nach dem Stufenmodell werden je angefangenen 500 Euro Mietaufwand 140 Euro pro Jahr fällig, für die Beispielwohnung sind das 3360 Euro.

268 Zweitwohnungen unterliegen der Steuer aktuell, sagt Pressesprecherin Jasmin Janisch, die Steuer wurde gerade angehoben. Ob Zweitwohnungen auf den Wohnungsmarkt, die Wohnungsnot oder die Mietpreisentwicklung Auswirkungen haben, könne man aus Sicht der Verwaltung mangels belastbarer Beurteilungsgrundlagen nicht sagen.

Viele Wohnungen befreit Friedrichshafen

257 Zweitwohnsitze vermeldet die Stadt Friedrichshafen zum 1. Januar 2023. Nicht viele im Vergleich zu rund 30.000 Haushalten (rund 0,86 Prozent). Zu beachten sei aber, „dass Friedrichshafen aufgrund der Industriestruktur sehr viele Zweitwohnsitze hat, die gemäß der Satzung - berufliche Nutzung und verheiratet - befreit sind von der Zweitwohnungssteuer“, sagt eine Pressesprecherin.

Auch Friedrichshafen besteuert wie Immenstaad pauschal mit dem hohen und rechtlich sicheren Satz von 28 Prozent. Der gilt hier aber schon seit 1. Januar 2022. Rund 527.000 Euro nimmt die Stadt pro Jahr in etwa über die Zweitwohnungssteuer ein. Die Sprecherin verweist ebenfalls auf die rechtliche Klärung, ob auch 35 Prozent durchgehen, „ohne erdrosselnde Wirkung“.