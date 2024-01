Die Gemeinde Immenstaad setzt ein Zeichen für den Erhalt von Wohnraum und Gewerbe im Ortskern und gegen ausufernden Tourismus: Im zentralen Gebiet zwischen Bachstraße, Hauptstraße, Wattgraben und Seestraße West dürfen keine neuen Ferienwohnungen mehr entstehen. Entsprechende Beschlüsse hat der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung gefasst.

„Wir haben den Weg der Bauleitplanung gewählt, das ist der sauberste Weg“, sagte Bürgermeister Johannes Henne im Gemeinderat, „wir müssen schauen, dass das Herz der Gemeinde nicht dauerhaft ausblutet.“ Ausgangspunkt für die Entscheidung war ein Bauantrag: In einem gerade im Bau befindlichen denkmalgeschützten Gebäude an der Straße Im Wattgraben sollten vier Wohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt werden.

Bebauungsplan wird aufgestellt

Um das zu verhindern, wird jetzt für das gesamte 2,11 Hektar große Gebiet der Bebauungsplan „Südlich der Hauptstraße III“ aufgestellt, gemäß dem dann keine neuen Ferienwohnungen mehr erlaubt sind. Bislang handelt es sich bei dem Gebiet baurechtlich um einen „unbeplanten Innenbereich“, in dem nach Paragraf 34 des Baugesetzbuches der Bau von Ferienwohnungen erlaubt ist, wenn sich die Gebäude in die Umgebung einfügen.

Veränderungssperre beschlossen

Weil es sicher einige Zeit dauert, bis der Bebauungsplan gültig ist, wurde vom Gemeinderat direkt eine Veränderungssperre beschlossen. Das heißt, es dürfen ab sofort keine Genehmigungen erteilt werden, die den Zielen des Bebauungsbeschlusses widersprechen. Der Antrag des Bauherrn wurde auf der Basis der ersten beiden Beschlüsse zunächst für ein Jahr zurückgestellt. Auch Ferienwohnungen in dem Gebiet, die bislang noch nicht angemeldet waren, können nachträglich nicht mehr legalisiert werden. Das bestätigte Hauptamtsleiter Michael Haase auf Nachfrage.

Laut Verwaltung gibt es auf der rund zwei Hektar großen Fläche (etwa drei Fußballfelder) bereits 162 Betten für den Fremdenverkehr. Da immer wieder neue Ferienwohnungen beantragt würden, droht laut Verwaltung nicht nur die Verdrängung anderer Gewerbebetriebe, sondern auch „eine Veränderung der Bevölkerungsstruktur“, da eine Abwanderung der einheimischen Bevölkerung drohe. Mit Bezug auf die Gemeindeentwicklungsziele will man deshalb steuernd eingreifen.

Rollladen-Siedlungen vermeiden

Durch die Bauleitplanung sollen künftig nur Wohnraum und nicht störende Gewerbebetriebe entstehen beziehungsweise gesichert werden. „Die weitere Entstehung von Ferienwohnungen soll jedoch verhindert werden“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Explizit sollen sogenannte „Rollladen-Siedlungen“ vermieden werden, „in denen soziales Leben nur noch eingeschränkt existiert“. Im Bebauungsplan wird also ein Mischgebiet festgesetzt , „in dem Ferienwohnungen als Unterart nicht störender Gewerbetriebe ausgeschlossen werden“.

Ist die Verwaltung unterbeschäftigt? Stefan Siebenhaller

Die Pläne wurden im Gemeinderat von Stefan Siebenhaller (CDU) stark kritisiert: Er verstehe nicht, warum man so ein Fass aufmache und mit Kanonen auf Spatzen geschossen werde. Er bezweifelte, ob das Vorgehen rechtlich haltbar sei und monierte, dass der Aufwand nicht gerechtfertigt sei. „Ist die Verwaltung unterbeschäftigt?“, fragte er.

„Wir wollen als Gemeinde dem Wildwuchs an Ferienwohnungen Einhalt gebieten“, entgegnete Henne. Es handle sich um eine rechtlich sichere Möglichkeit, sagte Markus Rößler (Bauverwaltung), diese müsse aber begründet sein. Vor Gericht werde der Richter entscheiden. Der Gemeinderat stellte sich letztlich mehrheitlich hinter die Pläne der Verwaltung, bei zwei Gegenstimmen aus den Reihen der CDU wurden drei Beschlüsse gefasst. Bei der Ablehnung des Bauantrags gab es noch eine Enthaltung.

Wohnraummangel ist spürbar

Städtebaulich strebe man eine ausgewogene Nutzung in dem Gebiet an, sagte Hauptamtsleiter Michael Haase auf Rückfrage. Mit weiteren Zulassungen von Ferienwohnungen kippe das Verhältnis irgendwann, es könne nicht im Interesse der Gemeinde sein, dass man mehr Ferienwohnungen hat als andere Nutzungen. Auch angesichts des Wohnraummangels in der Bodenseeregion gelte es, es den Wohnraum Mitten im Ort zu erhalten. Gerade für Menschen, die auf kurze Wege angewiesen seien, sei dies wichtig. „Wir spüren den Wohnraummangel in Immenstaad.“