Werke der „Weihnachtsbastler“ bringen Geld für die Tafel

Fünf „Weihnachtsbastler“ basteln seit drei Jahren ehrenamtlich Weihnachtsbäume aus Holz und spenden den Erlös aus dem Verkauf an soziale Projekte in der Region. 1800 Euro Spende in Form von Lebensmitteln erhielt vor Weihnachten die Markdorfer Tafel.

Reißenden Absatz finden die Weihnachtsdekorationen von Martin Rabold, Thomas Schlude, Stefan Karg, Michael Matt und Timo Rosczyk in der Seegemeinde. Dieses Jahr investierten die Bastler gut 220 Arbeitsstunden in ihre Holzbäume in Höhen zwischen 50 Zentimetern und 2,80 Metern. Manche werden gleich mit Lichterkette ausgestattet.

Alle waren vorbestellt, und die Bestellliste für nächstes Weihnachten ist bereits lang. Dass die Aktion derart einschlägt, können die Hobby-Handwerker selbst kaum glauben. „Klar gibt es weltweit Anlass zu spenden, aber wir wollen gerne Projekten hier vor der Haustür helfen“, sind sich die Bastler über die Verwendung des Erlöses einig.

Weil die Immenstaader wussten, dass sich auch Menschen aus der Seegemeinde bei der Markdorfer Tafel Unterstützung holen, wurde dieses Jahr die Spende in Höhe von 1800 Euro dorthin vergeben. Und zwar nicht in Form von Geld, sondern als haltbare Lebensmittel, die die Tafel donnerstags zur Öffnungszeit an ihre Kunden weitergeben kann.

Geliefert hat die Lebensmittel der Rewe-Markt Immenstaad. Geschäftsführer Albion Karaxha arbeitet regelmäßig mit der Tafel Friedrichshafen zusammen, hat aber für Markdorf nun eine Spende in Höhe von zehn Prozent, also 180 Euro auf die 1800 Euro draufgelegt. Vier Rollwagen gefüllt mit Produkten für den täglichen Bedarf wurden in den Transporter der Markdorfer Tafel verladen. Alle Beteiligten waren glücklich über die gelungene Weihnachtsaktion.

Wer berechtigt ist für die Inanspruchnahme Tafel, muss das jährlich bei der Diakonie belegen. Pro Ausweisinhaber werden für die Lebensmittel zwei Euro als Obulus berechnet. „Wir brauchen jeden Monat für etwa 3000 Euro Grundnahrungsmittel“, weiß Günther Wieth vom Verein Zukunftswerkstatt Markdorf, der Dachorganisation der Tafel. Spenden von Privatpersonen und Firmen aus der Region machen das möglich.

„Speziell zu Weihnachten haben außerdem drei Firmen extra 150 hübsch dekorierte Weihnachtstüten gepackt. Oder ein Café aus Salem bringt nur vor Weihnachten Lebensmittel. Viele private Spender bringen für Kinder vor Weihnachten extra Spielzeug, Kuscheltiere und Spiele. Und natürlich gibt es auch Großspenden von Firmen“, freut sich der Organisator.

Nach Weihnachten hat auch die Tafel mal Pause. „Das gönnen wir unseren Ehrenamtlichen“, sagt Wieth. Ab 9. Januar wird wieder eingesammelt, am Donnerstag, 11. Januar, hat die Tafel wieder für ihre Kunden geöffnet.