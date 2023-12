Weihnachtsmarkt mit Nikolaus-Aktion in Immenstaad

Der Rathausplatz in Immenstaad verwandelt sich am Samstag, 16. Dezember, von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, von 15 bis 19 Uhr in ein gemütliches Hüttendorf. Auf dem Immenstaader Weihnachtsmarkt gibt es Kunsthandwerk, Speisen und Getränke.

Am Samstag um 15 Uhr startet der Markt mit weihnachtlicher Musik vom Bodensee-Akkordeon-Orchester Fiorini im Bürgersaal. Um 17 Uhr kommt dann der Nikolaus des Handels- und Gewerbevereinsauf den Rathausplatz zu Besuch. Anschließend lässt die Gruppe „Blechlos“ weihnachtliche Töne erklingen. Von 15 bis 17 Uhr können Kinder bei der Weihnachtskartenwerkstatt im Bürgersaal eigene Weihnachtskarten basteln. Der Sonntag beginnt mit einer weihnachtlichen Mitsing-Aktion des Männergesangsvereins um 15 Uhr im Bürgersaal. Anschließend kommt um 16.30 Uhr das Kasperle mit einer Weihnachtsgeschichte in den Winzerkeller. Musikalisch endet das Weihnachtsmarktwochenende mit Alphornklängen der Gruppe „Bodensee Alphorn Trio“ am Sonntag ab 16.30 Uhr auf dem Rathausplatz.

Wem es draußen zu kalt ist, der kann im Bürgersaal im Rathaus bei Kaffee und Kuchen verweilen. Dort bieten am Samstag der Förderverein der Stephan-Brodmann-Schule und am Sonntag der Elternbeirat des Kindergartens Seegaddel selbstgebackene Kuchen und Kaffee an.