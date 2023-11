Rund 200 Beschäftigte von Airbus Defence and Space und Hensoldt Sensors haben am Freitag vor dem Airbuswerk in Immenstaad für den Erhalt von Arbeitsplätzen der deutschen Verteidigungsindustrie demonstriert. In seltener Einigkeit haben Vertreter von Arbeitnehmerschaft und Konzernführung die deutsche Rüstungspolitik kritisiert. Gefordert wird vor allem eine schnelle Entscheidung für die Weiterentwicklung des Eurofighters in Deutschland.

„Wir brauchen eine leistungsfähige nationale und europäische Verteidigungsindustrie, die in der Lage ist, Spitzentechnologie zu liefern“, sagte Christian Birkhofer, Betriebsratsvorsitzender bei Airbus Defence and Space im Rahmen des Aktionstages zur Sicherung der deutschen Verteidigungsindustrie.

Dass die Entwicklung des europäischen Gemeinschaftsprojektes Eurofighter in den Sternen stehe, während gerade mit Mitteln aus dem 100-Milliarden-Sondervermögens für die Bundeswehr 35 Kampfflugzeuge vom Typ F-35 in den USA bestellt wurden, sorge für trübe Stimmung bei den deutschen Unternehmern und Arbeitern. Man rufe die Politik auf, Steuergelder für die Beschaffung in Deutschland und Europa zu verwenden. Dadurch würden Arbeitsplätze und Steuereinnahmen gesichert.

Jetzt gegensteuern

„Mit Schrecken sehen wir die Beschaffung der F35 und des schweren Transporthubschraubers aus den USA“, sagte Thomas Hoepfner, Betriebsratsvorsitzender von Hensoldt Sensors. Hoepfner forderte Planungssicherheit für die deutschen Unternehmen durch langfristige Kooperationen und nachhaltige Investitionen. „Es muss jetzt gegensteuert werden, damit wir auch in zehn oder 20 Jahren noch ein verlässlicher Partner sein können.“

„Hochtechnologie lebt von der kontinuierlichen Weiterentwicklung“, sagte Harald Mannheim, Geschäftsführer Airbus Defence and Space und für diese sei Planbarkeit nötig. Um ab 2030 eine neue Generation von Eurofightern bauen zu können, brauche man in den nächsten 15 Monaten den Auftrag aus der Politik. Nach dem aktuellen Stand werden 2030 die letzten Eurofighter der aktuellen Baureihe ausgeliefert.

Für Airbus und die deutsche Verteidigungsindustrie gehe es auch um die „kollaborative Vernetzung“ verschiedener Waffensysteme. Bei Airbus, auch am Standort Immenstaad, wird dabei aktuell ein solches System entwickelt. Beim Future Combat Air System (FCAS) begleiten ferngesteuerte Drohnen und unbemannte Flugzeuge ein hochmodernes Mehrzweckkampfflugzeug im Rahmen eines cloudbasierten Kampfgeschwaders, das von jeder Menge Künstlicher Intelligenz gefüttert wird.

Für diese Vernetzung steht besonders der Standort Friedrichshafen. Harald Mannheim

Solche Innovationen könne man nicht nach der aktuellen Kassenlage machen, sagte Mannheim. Um den „Next Generation Fighter“ für das FCAS zu entwickeln, gehe es jetzt darum, mit der Weiterentwicklung des Eurofighters eine Technologiebrücke zu schlagen. „Für diese Vernetzung steht besonders der Standort Friedrichshafen“, sagte Mannheim. Von den 2200 Mitarbeitern seien rund die Hälfte in der Verteidigung beschäftigt.

„Satelliten, Remote Carrier, unbemannte Drohnen, Combat Cloud“, zählte Birkhofer Komponenten für FCAS auf, die auch am Airbus-Standort in Immenstaad entwickelt werden. „Die Sorge ist, wenn weitere F35 bestellt werden, dann fällt am Ende die Entscheidung, dass wir kein FCAS brauchen.“ Wenn auch keine Eurofighter in Immenstaad produziert würden, sei man trotzdem betroffen. „Es geht darum, dass Deutschland und Europa die Systemfähigkeit hat“, sagte Birkhofer, „der Eurofighter muss weitergeführt werden.“

„Zu einer verlässlichen Lieferfähigkeit gehört auch eine langfristige Perspektive und damit Investitionen seitens des Bundes“, sagte Steffen Kolditz, Standortleiter von Hensoldt. Das Unternehmen hat rund 400 Mitarbeiter in Immenstaad, die größtenteils Militärtechnik entwickeln.

Zusage der Politik gefordert

„Die deutsche Verteidigungsindustrie hat Innovationskraft und hat die entsprechenden Produkte, wir brauchen aber ein Commitment seitens der Politik, dass sie mit Aufträgen rechnen kann“, sagte Helene Sommer, die erste Bevollmächtigte IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben.