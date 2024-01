Vereinsentwicklung und Digitalisierung im Fokus

Die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB) lädt am Mittwoch, 24. Januar, ab 18 Uhr zum Austauschtreffen aller Handels- und Gewerbevereine aus dem Bodenseekreis und Herdwangen-Schönach in den Ratskeller des Rathauses in Immenstaad am Bodensee ein. Darüber hinaus sind laut Pressemeldung der Veranstalter alle willkommen, die ein Gewerbe oder Einzelhandelsgeschäft betreiben oder im Bereich des Stadtmarketings aktiv sind. Themenschwerpunkte des Abends werden aktuelle Vereinsentwicklungen in der Region sowie der Stand der Digitalisierung im regionalen Handel und Gewerbe sein.

Im ersten Teil des Austauschtreffens geben Stimmen aus Handels- und Gewerbevereinen der Region jeweils kurze Statements über ihre aktuelle Situation. Mit Blick auf die regionalen Vereinsentwicklungen werden erfolgreiche Praxisbeispiele vorgestellt. Denn Handels- und Gewerbevereine, City-Marketing und andere regionale Interessengemeinschaften sind für die Standortentwicklung wichtige und verlässliche Partner der Kommunen. Die Widerstandsfähigkeit und das Wachstum lokaler Unternehmen wären ohne sie gefährdet, heißt es in der Mitteilung weiter.

Im zweiten Teil des Abends geht es um den Stand der Digitalisierung im Einzelhandel und Gewerbe in der Region und darum, wie wir auch diese Herausforderung meistern können. Der Trendbericht 2025 des Handelsverband Deutschland prognostizierte bereits 2016, dass es für Handelsunternehmen, gleich welcher Größe, kein Vorbei an der Digitalisierung geben wird, um auf dem Markt weiter bestehen zu können. Die Voraussagen des Verbands wurden durch die aktuelle „Polycrisis“ nur noch verstärkt. Omni-Channel-Angebote und digitale Services werden laut dieser Studie von der Kundschaft längst vom Einzelhandel erwartet und sogar vorausgesetzt.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter wf-bodenseekreis.de/news-events/veranstaltungen.