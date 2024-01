Mit Ferienwohnungen kann man in der attraktiven Urlaubsregion Bodensee ein richtig gutes Geschäft machen. Man verdient damit deutlich mehr als mit Mietwohnungen. Es verwundert also nicht, dass immer neue Urlaubsimmobilien entstanden sind und dass Hausbesitzer weiter versuchen, Wohnungen dementsprechend umzuwidmen. Da die Grundstücke für Wohnbebauung aber stark begrenzt sind, ganz besonders am Bodensee und in Immenstaad, verschärft dieser Trend die Wohnungsnot. Das Verhältnis zwischen Wohnungen und Ferienwohnungen stimmt nicht mehr.

Mit einem weiteren Antrag auf vier neue Ferienwohnungen war für die Verwaltung in Immenstaad jetzt die Grenze erreicht. Mit einer entsprechenden Bauleitplanung wird zumindest in einem Gebiet der Gemeinde dem ausufernden Tourismus ein Riegel vorgeschoben. Eine längst überfällige Entscheidung. Wenn sich das Verfahren als rechtssicher erweist, dürften weitere Gebiete folgen.

Immenstaad hat dem Tourismus viel zu verdanken und man darf stolz sein auf über 300.000 Übernachtungen im Jahr. Der Markt ist jedoch durch die Infrastruktur begrenzt. Vor allem, wenn der Wohnraum auf der anderen Seite fehlt.

Der Bodenseeraum und auch Immenstaad haben außerdem expandierende und innovative Unternehmen. Diese suchen händeringend Fachkräfte und in diesem Zug auch attraktive Wohnungen. Deshalb ist die Entscheidung des Gemeinderates auch als solche für die Wirtschaft zu sehen.