Brisante Vorwürfe: Das Unternehmen ND Satcom aus Immenstaad am Bodensee soll in den vergangenen Jahren Satellitentechnik ins Bürgerkriegsland Myanmar geliefert haben und damit gegen Sanktionen verstoßen haben. Das haben gemeinsame Recherchen des ZDF-Politmagazins Frontal und des „Spiegel“ ergeben. Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft Ravensburg in der Sache wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetzes.

Gegen das südostasiatisches Land Myanmar, das seit den 1960er-Jahren fast durchgehend von einer Militärdiktatur beherrscht wird, bestehen bereits seit Jahrzehnten Sanktionen. In den 1990er-Jahren hatte die EU ein Waffenembargo gegen das Land verhängt. Nach der Vertreibung der Bevölkerungruppe der Rohingya im Jahr 2017 wurden die Sanktionen erneut verschärft. Inzwischen ist auch die Lieferung sogenannter Dual-Use-Güter ‐ Produkte, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können ‐ verboten.

Satellitenmodems und Software vom Bodensee für die Junta in Rangun?

Wie Frontal und Spiegel berichteten, gelangte wohl seit 2016 immer wieder Satellitenausrüstung von ND Satcom nach Myanmar. Daten und Dokumente, die die Aktivistengruppe „Justice for Myanmar“ zur Verfügung stellte, geben Hinweise auf mehr als 40 Lieferungen, darunter Satellitenmodems und Software, die trotz der Sanktionen in das Land gelangten. Auch nach der Verschärfung der Sanktionen sowie nach dem Armeeputsch 2021 hätte ND Satcom weiter nach Myanmar geliefert ‐ teilweise über Drittfirmen oder andere asiatische Staaten wie Vietnam. Die letzte Lieferung in Richtung Myanmar erfolgte demnach im Jahr 2022.

Konfrontiert mit den Vorwürfen antwortete eine Unternehmenssprecherin von ND Satcom der „Schwäbischen Zeitung“, bereits mehrere Wochen vor Erscheinen des Frontal-Berichts das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) dahingehend informiert zu haben. Man bitte um Verständnis, sich vor dem Vorliegen des Ergebnisses einer möglichen Prüfung durch das Bundesausfuhramt nicht äußern zu können. Wollen deutsche Unternehmen Rüstungs- und Dual-Use-Güter ins Ausland exportieren benötigen sie eine Ausfuhrgenehmigung. Diese prüft und erteilt das BAFA, eine Behörde, die dem Bundeswirtschaftsministerium unterstellt ist.

Tübinger Anwalt hat Anzeige gegen ND Satcom gestellt

Wie mehrere Medien berichteten, habe der Tübinger Anwalt Holger Rothbauer auf Basis der Vorarbeit von „Justice for Myanmar“ Anzeige gegen ND Satcom sowie vier Mitarbeiter des Unternehmens bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg gestellt. Diese bestätigte auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“, nach Vorprüfungen in der Sache im Juli dieses Jahres ein Ermittlungsverfahren eingeleitet zu haben. Schnelle Ermittlungsergebnisse seien nach Aussage von Oberstaatsanwältin Christine Weiss aber eher nicht zu erwarten.

Bis 2014 hat ND Satcom zu Airbus gehört, seitdem ist der Unternehmer Steffen Görig Eigentümer. Eines der vier Geschäftsfelder von ND Satcom ist die „Entwicklung, schlüsselfertige Lieferung und Wartung von Satellitenkommunikationssystemen für die militärische Nutzung“. Zusammen mit den Produkten für zivile Anwendungen liefert das Unternehmen seine Technik in 120 Länder weltweit. Einer der größten Aufträge für ND Satcom war die Lieferung und der Aufbau von Teilen des satellitengestützten Kommunikationssystems SatcomBw an die Bundeswehr, das unter anderem weltweit abhörsichere Telefongespräche, Videokonferenzen und Internetzugang ermöglicht.

Dem Geschäftsbericht zufolge beschäftigte das Unternehmen Ende 2021 gut 100 Mitarbeiter, erzielte einen Umsatz von 26,1 Millionen Euro und wies einen Verlust von 228.000 Euro aus. Im Lagebericht hieß es, dass der Markt, in dem ND Satcom agiert, durch einen „stetig wachsenden Bedarf an Satellitenkommunikation“ geprägt sei. Auch „die Nutzung in Krisengebieten“ unterliege einem stetigen Wachstum.