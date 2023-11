Umleitungen wegen Straßensanierung

Derzeit wird auf der L 207 zwischen Immenstaad-Siedlung und Kluftern auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern der Belag erneuert. In diesem Zuge werden auch Querungshilfen und Busbuchten umgebaut sowie der Radweg teilweise mitsaniert. Die Bauarbeiten dauern bis voraussichtlich Freitag, 15. Dezember. Die L 207 wird im jeweiligen Bauabschnitt voll gesperrt.

Derzeit ist der Abschnitt zwischen der B 31 und der Graf-von-Soden-Straße am Ortsausgang von Immenstaad gesperrt. Die Arbeiten in diesem Bereich werden am Dienstag, 21. November, abgeschlossen sein. Das teilt das Regierungspräsidium mit. Immenstaad-Siedlung ist weiterhin nur über Immenstaad zu erreichen. Die Umleitung führt in Immenstaad über die Happenweilerstraße und Gehrenbergstaße nach Immenstaad-Siedlung und umgekehrt.

Direkt im Anschluss beginnt der zweite Bauabschnitt. Von Mittwochvormittag, 22. November, bis voraussichtlich Freitag, 8. Dezember, ist die L 207 zwischen den beiden Gewerbegebietszufahrten Ziegelei und Markus-von-Kienlin-Straße voll gesperrt. Der erste Bauabschnitt ist dann wieder befahrbar.

Die Umleitung des überörtlichen Verkehrs der L 207 führt weiterhin über die B 31 neu bis zur Anschlussstelle Friedrichshafen Nordwest und von dort weiter über die L 328 b und Efrizweiler nach Kluftern. Die Gegenrichtung wird umgekehrt geführt.

Fahrzeuge die höher als 3,8 Meter sind, werden ab der Anschlussstelle Friedrichshafen Nordwest über die L 328 b nach Schnetzenhausen und von dort weiter über Unterraderach, Markdorf nach Kluftern geführt. Die Gegenrichtung wird in umgekehrter Richtung ebenfalls über diese Strecke geführt. Grund hierfür ist die höhenbegrenzte Bahnbrücke.

Die Zufahrten zu den Gewerbebieten „bodensee business base“ und „Steigwiesen I“ sind nur über die L 207 aus Richtung Immenstaad / B 31 möglich. Die Zufahrt zum Gewerbegebiet Steigwiesen II (MWZ) ist nur über die L 207 aus Richtung Kluftern möglich.

Die beiden begonnenen Busbuchten beim Gewerbegebiet Steigwiesen II werden im zweiten Abschnitt fertiggestellt.

Der letzte Abschnitt vom Gewerbegebiet Steigwiesen II bis Ortsanfang Kluftern ist vom 11. bis zum 22. Dezember unter Vollsperrung geplant.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 1,35 Millionen Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.