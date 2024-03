TuS Immenstaad löst Versprechen ein

Weil es am 5. November vergangenen Jahres so stürmte, dass eine Laufveranstaltung im Wald viel zu riskant gewesen wäre, musste der 42. Herbstwaldlauf in Immenstaad abgesagt werden. Am kommenden Sonntag wird er - wie vom TuS Immenstaad versprochen - nachgeholt.

Es gibt auch einen Fitnesslauf

Ein Herbstwaldlauf ist es freilich nicht mehr, sondern erstmals in der über 40-jährigen Geschichte der Veranstaltung ein Frühlingslauf. Ansonsten bleibt alles wie geplant. Höhepunkt ist der Hauptlauf über zehn Kilometer (Start 14.15 Uhr). Er kann als Einzel- oder Teamlauf bestritten werden. Bei der Teamstaffel teilen sich zwei Läufer beliebig die Strecke. Auch Mannschafts- und Firmenwertungen sind ausgeschrieben. Für Sportler, denen die zehn Kilometer zu lang sind, wird für alle Klassen ab U12 ein Fitnesslauf über fünf Kilometer (Start 13 Uhr) angeboten.

Nachmeldungen werden noch am kommenden Sonntag bis eine Stunde vor Wettbewerbsbeginn am Trimmpfad Immenstaad (Nähe Sportzentrum) entgegengenommen.