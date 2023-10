Tartanbahn wird halbe Million Euro teurer

(oej) ‐ Wie oft bei älteren Bauwerken oder Fahrzeugen, so ist es auch auf der Tartanbahn im Sportzentrum Forstwiesen in Immenstaad gewesen: Wenn man im Maroden nachbohrt, kann es sein, dass man auf Unerfreuliches stößt. In diesem Fall haben wohl erste Arbeiten ergeben, wie Bauamtsleiterin Andrea Kneißl feststellen musste, dass der Unterbau in maroderem Zustand als gedacht ist, Tragfähigkeit und Standfestigkeit von Schottertrag- und Asphaltschicht nicht gegeben sind. Das berichtete sie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Dazu kommt, der Laufbahnaufbau entspricht, wie sich herausgestellt hat, nicht der einschlägigen DIN-Norm. Bei Bauarbeiten an der Bahn hat die ausführende Firma auf die Defizite aufmerksam gemacht und schon mal die Zusatzkosten grob veranschlagt. Dabei sind geschätzt 500.000 Euro für den Komplettaufbau von rund 6000 Quadratmetern zu veranschlagen. Wie Kneißl darlegte, werde man versuchen, die Summe noch mit dem Fördergeber abzuklären. Ob tatsächlich das Förderprogramm aus dem Jahre 2018 greift, oder die Mehrkosten aus dem Haushalt beziehungsweise mit weiterer Kreditaufnahme gedeckt werden müssen, sei noch abzuwarten.

Besonders unangenehm: Die Zeitschiene sei wohl nicht mehr zu halten, bedauerte Kneißl. Einmal, weil die Asphaltwerke November 2023 bis März 2024 wohl geschlossen haben. Selbst wenn das vorher noch mit dem Asphalt gelänge, sei außerdem die Tartanbelagsaufbringung für dieses Jahr wetterbedingt kaum noch durchzuführen.

Wenig Freude kam bei den Räten auf, da wurde aus der FWI-Fraktion über einen kompletten Baustopp nachgedacht, über eine Verringerung der Bahnzahlen, um zu sparen oder über das Weglassen der Bahn überhaupt, weil da nur wenige (zwei Dutzend) zum Laufen kämen. Kneißl erläuterte weiter, dass generell ein Rückbau oder Stopp hier nicht mehr machbar oder finanziell sinnvoll sei. Die DIN-Norm, die aktuell gelte, habe es beim Bau damals noch nicht gegeben.

Der Beschluss zum Mehraufwand und der Grundsanierung wurde schließlich einstimmig getroffen, auch wenn die Kosten für die Renovierung der Sportanlage inzwischen bei 1,6 Millionen insgesamt liegen.