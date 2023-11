Der Kippenhauser Kindergarten steht seit diesem Sommer leer: Wegen der nachgewiesenen Schadstoffbelastungen im Gebäude mit Asbest und Basaltwolle ist der Betrieb laut Experten nicht mehr zu verantworten gewesen.

Nach dem Abriss des Gebäudes könnte hier erstmal ein Spielplatz entstehen, langfristig eher eine Wohnbebauung. Das zumindest waren die ersten Ideen, die im Immenstaader Gemeinderat am Montagabend diskutiert wurden.

Kein Bedarf in Kippenhausen

„Das Gebäude ist sanierungstechnisch nicht zu retten, ein Ersatzneubau wäre unwirtschaftlich. Der Bedarf in Kippenhausen ist nicht mal für einen eingruppigen Kindergarten gegeben“- Bürgermeister Johannes brachte die Situation für den Kindergartenstandort Kippenhausen in der Gemeinderatssitzung auf den Punkt.

Sollte der Bedarf in der Gemeinde wieder steigen für Kindergartenplätze, so solle der Platz eher zentral in Immenstaad oder direkt dort, wo ein neues Baugebiet für Familien entsteht, geschaffen werden - Stichwort „Häldele“.

Sanierung kostet 1,3 Millionen Euro

Ortsbaumeisterin Andrea Kneißl hatte zuvor in der Sitzung nochmals den schlechten Zustand der Bausubstanz des Gebäudes erläutert. Von diversen Wasserschäden über Instandsetzungsrückstau bis zu den verbauten Gefahrenstoffen reichte ihr Vortrag. Wie Kneißl weiter ausführte, wäre eine Generalsanierung des eingruppigen Kindergartens nicht unter 1,3 Millionen Euro machbar.

„Objektiv betrachtet, ist eine wirtschaftliche Generalsanierung nicht zu erzielen“, sagte Kneißl. Für einen Ersatzneubau in gleicher Größe veranschlagte sie 1,6 Millionen Euro, was ebenfalls aus wirtschaftlichen Gründen nicht infrage komme. Wenn, dann müsste mehrgruppig gebaut werden.

Kein weiterer Kindergarten nötig

Dafür gibt es aber aktuell gar keinen Bedarf in Immenstaad. „Wir haben genügen Kindergartenplätze zur Verfügung“, sagte Julian Brandstetter, stellvertretender Hauptamtsleiter. Man könne die Kapazität auch noch erweitern, etwa indem bestehende Gruppen vergrößert würden. Ein weiterer Kindergarten sei aktuell nicht zu rechtfertigen.

Investor gesucht

Was also tun mit dem über 1600 Quadratmeter großen Grundstück in Kippenhausen? Das alte Gebäude abreißen, damit ein Spielplatz entsteht, zeigte Henne die erste Option auf, damit auch die aktuell aufgestellten Bauzäune wegkommen.

Für die längere Zukunft stellte der Bürgermeister eine Wohnbebauung oder eine „durchmischte Nutzung“ mit Wohnen und Gewerbe zur Debatte. Die Gemeinde selbst könne jedoch auf Grund der knappen Kassen nicht investieren, „wir müssen mit einem Investor zusammenarbeiten“, sagte Henne.

Gommeringer bremst

Während die meisten Räte für einen schnellen Abriss plädierten, wollte sich Martin Gommeringer (Grüne) noch nicht so schnell mit dem Ende des Gebäudes abfinden. „Im Ortschaftsrat sind wir noch nicht so weit, dass wir sagen, wir reißen jetzt schon ab“, sagte Gommeringer.

Vielleicht könne man mit dem Rohbau noch andere Sachen machen mit wenig Geld, meinte er. Man müsse etwas finden, wovon der Ort profitiere, man brauche noch Zeit.

„Ich sehe keinen Bedarf in Kippenhausen für einen Verein oder eine Institution“, sagte dagegen Andreas Graf (FWI). Graf verwies auf den von der Verwaltung gemachten Vorschlag, das Grundstück alternativ zum Verkauf in Erbpacht zu vergeben. Man solle beide Optionen vergleichen. Bürgermeister Henne betonte, dass ein vorübergehender Spielplatz der Ortschaft Kippenhausen zugutekommen würde.

Ob das Gebäude letztlich bald abgerissen wird oder nicht, entscheidet sich ohnehin erst mit dem Abschluss der Haushaltsberatungen. Im Entwurf sind nämlich 100.000 Euro für den Abriss veranschlagt. Nur wenn die genehmigt werden, kann im kommenden Jahr abgerissen werden.