Später Spatenstich mit guten Aussichten für die TUS Immenstaad

‐ Besonders grün leuchtet der frische Rasen im Abendlicht, beim Pressetermin auf dem Gelände des Turn- und Sportvereins im Nordosten von Immenstaad gelegen. Der wurde frisch eingepflanzt ‐ und es sei wohl nicht einfach gewesen, das Gras in den Trocken-, Hitze- und Feuchteperioden des Sommers so zum Wachsen zu bringen. Dazu kam ein Wasserentnahmeverbot und andere Hindernisse, wie ungleiche Höhenverhältnisse oder eine Drainage, die es gar nicht gab.

Schließlich sei man aber zufrieden, wie Ortsbaumeisterin Andrea Kneißl bestätigte: „Eine Freude, das so gelungen wachsen zu sehen.“ Nun soll noch die Tartanbahn neu verlegt werden. Bagger und Geräte stehen bereit. Allerdings wird die Bahn nicht in Vereinsfarbe Blau, sondern im günstigeren Rot gebaut. Dazu kommen noch Arbeiten an der Infrastruktur sowie Renovierungsarbeiten an Treppen- und Tribünen. Insgesamt sollen die Arbeiten bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Im Frühjahr, spätestens März 2024 soll der Spiel-, Trainings- und Wettkampfbetrieb in gewohnter Weise wieder losgehen.

Bei einem Gesamtvolumen von rund 1,7 Millionen Euro gebe es 45 Prozent Bundeszuschuss, war von Bürgermeister Henne zu erfahren. Die Maßnahme wurde in zwei Teilprojekte aufgeteilt. Für den Sportplatz im Sportzentrum Forstwiesen waren rund 800.000 Euro veranschlagt und für die Linzgau-Halle habe man noch einmal rund 900.000 Euro geplant. Kneißl sagte, eigentlich habe man schon im Mai loslegen wollen ‐ aber ohne Zusage des Zuschussgebers sei das schlecht zu machen gewesen.

Johannes Henne merkte an: „Gut, dass das vorher, also schon 2018 geplant war, inzwischen wäre das mit einem Gesamtbedarf von 25 Millionen Euro Investitionsbedarf für die Generalsanierungen der Stephan-Brodmann-Schule und der Linzgau-Halle wohl nicht mehr möglich, das so umzusetzen.“ Der TUS Vereinsvorsitzende Clemens Müller wies dennoch darauf hin: „Das Vereinsheim müsste auch an verschiedenen Stellen dringend ertüchtigt werden.“ Ulrich Fechner vom Ingenieurbüro Gförer freute sich, dass man trotz verschiedener, Hindernisse mit nicht allzu viel Mehrkosten, trotz Zusatzarbeiten und zeitlichen Verzögerungen inzwischen im Plan liege. „Für die Kunststoffbahn muss halt noch das Wetter passen“, sagte Johannes Ahr von den ausführenden Helmut Haas Garten- und Landschaftsbauern.

Immerhin steht der TUS Immenstaad für rund 1200 Mitglieder in fünf Abteilungen. Trotz Ersatzplatz- und Trainingsplatzspielen sowie Baubehinderungen sind die Fußballer regelmäßig in Richtung Aufstieg erfolgreich. Darüber freute sich Abteilungsleiter Fußball Christof Dell, der anfügte: „Die Baumaßnahmen haben unseren Aufstiegsschwung nicht gebremst. Insgesamt konnten wir das in zeitlich beschränktem Rahmen von zwei bis drei Monaten Ausfall gut bewältigen.“ Nicht unerwähnt blieb, dass sich auf dem Trainingsplatz bis zu 13 Mannschaften die Zeiten gut einteilen mussten.

Die Leichtathleten sind mit ihren Gruppen für die Bauzeit in Fischbach untergekommen. Das funktioniere auch gut, aber man sei schon froh, wenn man wieder zu Hause trainieren könne, meinte Lothar Stalter für die Leichtathletik. Denn vor allem bei der Jugend sei das Interesse mit insgesamt 60 jugendlichen Leichtathletinnen und -athleten erstaunlich groß. Auch qualifizierte Trainer bleiben nach wie vor gefragt, sowohl bei den Fußballern und besonders auch bei den Leichtathleten. Zum Abschluss der symbolischen Spatenstich-Veranstaltung wurde noch angestoßen. Einig waren sich die Vertreter von Gemeinde, Sportverein, Planungsbüro und Ausführende, dass die Zusammenarbeit aller Beteiligten bestens laufe.