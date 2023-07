Seegemeinde stimmt für E–Mobilität und zusätzliche Ladestation

Thema bei der Ratssitzung am Montag ist ein Angebot des Carsharing–Unternehmens Deer gewesen. Immenstaad wäre dann die neunte Kommune im Bodenseekreis die das E–Carsharing–Angebot nutzt, von bisher mehr als 300 Kommunen in Baden–Württemberg.

Bürgermeister Johannes Henne wies auf die Hinweise aus der Bürgermeisterdienstversammlung des Bodenseekreises hin und auf die Regionalität des Unternehmens. Das inzwischen auch im Bodensee verstärkt aktive Carsharing–Unternehmen bietet an, befristet noch auf diesem Monat, die Ladesäulen– und Anschlusskosten in Höhe von 10.000 Euro in Immenstaad zu übernehmen. Die Bereitstellung der Stellplätze und die erforderlichen Tiefbau– und Projektierungsarbeiten soll die Gemeinde tragen. Die Ladesäule, die im Eigentum der Deer verbleibt, verfügt über zwei Ladepunkte mit jeweils einem Ladepunkt für ein bereitgestelltes E–Fahrzeug und einem als öffentlichem Zugang. Mit im Paket sei außer der Ladeinfrastruktur ein Fahrzeug, Strom, Betrieb und Wartung. Man denke nach, jedenfalls im Umkreis des Rathauses, also relativ zentral, die Ladesäule zu positionieren. Dazu eventuell noch in Kippenhausen. „Braucht man das in Immenstaad“, fragte der vortragende Bürgermeister Henne, und wenn ja, sollte man sich unabhängig von der Standortwahl die aktuellen Konditionen sichern, bei vorhandenen Mitteln aus dem Haushaltsplan.

Aus der Grünenfraktion kam überwiegend Zustimmung, auch wenn es schon ein Vereins–Angebot zum Car–Sharing gebe. „Konkurrenz belebt das Geschäft“, konstatierte dazu Gemeinderat Markus Böhlen. Fraktionskollege Martin Gomeringer freute sich besonders über eine mögliche Option für Kippenhausen. Aus den anderen Fraktionen kam ebenfalls Zustimmung aus Tourismusaspekten ebenso wie zur Ergänzung des ÖPNV und zur Förderung der E–Mobilität. Nutzungsfragen kamen auf, wobei das in der Regel mit einer App funktioniere, zur Öffnung, zur Abbuchung und zur Bestätigung des Führerscheins, erläuterte Ortsbauamtsleiterin Andrea Kneißl. Gefragt wurde auch nach Laufzeiten, wobei es, wie Schultes Henne erläuterte, in der Regel um 10 Jahre ginge, allerdings mit Sonderkündigungsrecht. Henne ergänzte: „Wir sollten das mal probieren.“

So hat der Rat einstimmig beschlossen, das mittlere Basisangebot in Rathausnähe anzunehmen, ergänzt durch Verhandlung über einen Standort Kippenhausen, mit eventueller Übernahmemöglichkeit als reiner Ladepunkt.