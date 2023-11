Nach 20 Jahren ist Schluss für den Wirt des Restaurants „Am Häfele“ am Landungssteg: Der Yachtclub Immenstaad hat den Vertrag mit Uwe Wolf (62) zum Jahresende gekündigt. Wolf verkauft gerade letzte Teile seiner Ausstattung. Sein Nachfolger übernimmt ab 1. Januar.

Alles muss raus: Uwe Wolf verkauft seine Restaurant-Ausstattung. (Foto: at )

„Es war eigentlich mein erstes Zuhause hier“, sagt Uwe Wolf. Er blickt von der Galerie des chicen Restaurants auf den Bodensee, der von der tiefen Sonne des Spätherbstes angestrahlt wird. Von morgens um neun bis nachts um zwölf hatte er hier geöffnet, während der Saison sieben Tage die Woche. Nur zum Duschen und Schlafen ging’s oft nach Hause, erzählt er. Auch seine drei Kinder seien hier groß geworden und hätten im Betrieb mitgearbeitet.

Abgang mit Wehmut

Jetzt stapeln sich hier Geschirr und Gläser, alles muss raus. „Ich gehe mit Wehmut“, sagt Wolf. In drei Jahren hat er das Rentenalter, er hätte das Restaurant gerne noch bis dahin weitergeführt. Aber der Yachtclub wolle jetzt andere Wege gehen, was die Gastronomie am Landungssteg betrifft. Dennoch hegt Wolf keinen Groll: „Die Zeit war super, das ist die beste Location in Immenstaad“, sagt er, „eine Premiumlage.“

Ich werde auch in Zukunft als Gast kommen. Uwe Wolf

Er habe sich immer gut verstanden mit den Mitgliedern des Yachtclubs. Fast jeder, der Immenstaad besucht, kommt auf dem Weg zum Landungssteg hier vorbei, „das ist die Promenade von Immenstaad“, sagt Wolf. Viele Seegrundstücke hier sind in Privatbesitz, sodass man vor allem hier direkt am Wasser flanieren kann. „Ich werde auch in Zukunft als Gast kommen“, sagt Wolf, der auch Mitglied im Yachtclub ist. Er freut sich auf einen „Espresso morgens auf der Terrasse“.

Yachtclub sagt Danke

Das Restaurantgebäude gehört dem Yachtclub, das Grundstück hatte die Gemeinde Immenstaad dem Verein in Erbpacht bis 2050 überlassen. „Wir waren zufrieden, es hat 20 Jahre lang gepasst und dafür sagen wir Uwe Wolf Danke“, sagt Oliver Hund, der zweite Vorsitzende des Yachtclubs Immenstaad. „Wir wollten jetzt aber neuen Schwung reinbringen in die Gastronomie.“ Deshalb habe man den Pachtvertrag zum Jahresende gekündigt. Man sei aber nicht im Bösen auseinandergegangen.

Nach der Fertigstellung des Gebäudes im Sommer 2003 war Uwe Wolf der erste und bislang einzige Pächter des Lokals. Zwei Jahre führte Wolf das Häfele überwiegend als Clublokal, „ohne Geld zu verdienen“ wie er im Rückblick sagt. Anschließend durfte er das Lokal größtenteils öffnen für die Allgemeinheit, ab dann lief das Geschäft. Es gibt aber nach wie vor einen separaten Bereich für den Yachtclub, das sogenannte Achterdeck.

Von April bis in den Oktober besuchen jede Menge Touristen das Lokal mit seinen 200 Außen- und 60 Innenplätzen. In Spitzenzeiten im Sommer beschäftigte Wolf 22 Angestellte. Das Lokal wurde von einer GmbH betrieben, wie Wolf erklärt, in der weitere Familienmitglieder beteiligt waren.

Alpine Küche und lokale Spezialitäten kredenzte Wolf. Vom Zwiebelrostbraten, über Spargel- und Pfifferlingsgerichte bis zum Wurstsalat. Aber auch internationale Küche gab es hier, argentinisches Rumpsteak oder Pikata Milanese. Die Segelregatten des Yachtclubs waren immer die Höhepunkte im Jahreskalender, auch größere Firmen aus der Region treffen sich hier zum Stammtisch. Viele Gäste hat das Restaurant durch die auswärtigen Segler, die im Immenstaader Yachthafen festmachen.

Wolf ist noch Partner im Gastropub Boteco in Immenstaad. Für drei Jahre bis zur Rente will er kein neues Lokal mehr eröffnen. Nur ein Teil der Einrichtung werde jetzt vom neuen Pächter übernommen, den Rest verkauft Wolf gerade. Für Gastronomen biete sich die Gelegenheit, ein Schnäppchen zu machen: Vom Geschirr bis zum Tiefkühlschrank, vom Fleischwolf bis zur Kitchenaid. „Lieber günstig abverkaufen als zwischenlagern“, sagt Wolf. Interessenten können noch vorbeikommen oder ihn über seine Facebook-Seite kontaktieren. „Ich wünsche meinem Nachfolger viel Erfolg“, sagt er zum Schluss, „und das er das entsprechende Geschäft für sein Konzept bekommt.“

Sommerfeld übernimmt

Neuer Pächter ist Fabian Sommerfeld, das Lokal heißt künftig „Häfele by Sommerfeld“. Er übernimmt ab 1. Januar und baut erst mal um. „Unser Plan ist, ab 1. März zu öffnen“, sagt Sommerfeld. Er hat in der Krone Schnetzenhausen das Hotelfach gelernt und lange hier gearbeitet. Sommerfeld war unter anderem im Buchhorner Hof und in Tiffanys Steak House in Friedrichshafen tätig. Im Außenbereich soll es künftig zwei Bereiche geben, ein Speiserestaurant mit Spezialisierung auf regionale und saisonale Sous-Vide-Küche. Im anderen Teil gibt es einen Selbstbedienungsbereich mit Getränken und Cocktails sowie Tapas für den kleinen Hunger.