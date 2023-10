Schifffahrten zur Insel Mainau ab Immenstaad, Hagnau und Meersburg

Am 17., 20. und 24. Oktober geht es mit der MS Gunzo ab den Häfen Immenstaad, Hagnau und Meersburg auf die herbstliche Insel Mainau. Am Sonntag, 15. Oktober, endet der Kursverkehr der Bodenseeschiffsbetriebe. Goldene Herbsttage laden jedoch ein, den Bodensee und die Insel Mainau zu erkunden. Deshalb bieten die Tourist-Informationen Immenstaad, Hagnau und Meersburg an drei Tagen Charterfahrten mit den Schifffahrtsbetrieb Held von diesen drei Orten zur Insel Mainau an. Die Abfahrt mit der MS Gunzo ist ab Immenstaad um 10 Uhr, ab Hagnau um 10.25 Uhr und ab Meersburg um 10.45 Uhr. Kombi-Tickets, die Hin- und Rückfahrt mit dem Schiff sowie den Inseleintritt beinhalten, können in den drei Tourist-Informationen erworben werden. Diese kosten am 17. Oktober und 20. Oktober ab Immenstaad 48 Euro, ab Hagnau 44 Euro und ab Meersburg 41 Euro sowie am 24. Oktober ab Immenstaad 38 Euro, ab Hagnau 36 Euro und ab Meersburg 33 Euro. Mit der Gästekarte und der Echt Bodensee Card der drei Orte gibt es jeweils drei Euro Ermäßigung. Die Aufenthaltsdauer auf der Insel Mainau beträgt etwa vier Stunden. Anschließend bringt das Schiff alle Passagiere zu den Ausgangshäfen zurück. Weitere Informationen gibt es in den Tourist-Informationen der drei Orte.