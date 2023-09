Rundfahrt mit Staatssekretär und Landrat durch Immenstaad

(hke) — Mit prominentem Besuch aus Stuttgart und Friedrichshafen kutschierte der CDU–Ortsverband Immenstaad am Freitagabend auf einer Rundtour durch die Seegemeinde und auf den Hohberg in Kippenhausen, einer der schönsten Aussichtspunkte der Region (Foto: Heidi Keller). Den Traktor lenkte Martin Frank, Vorsitzender des Ortsverbands und Ortsvorsteher von Kippenhausen. Politischer Gast aus Stuttgart war Staatssekretär Siegfried Lorek (CDU, Zweiter von links), der am Abend im Gasthaus „Adler“ zum Thema „Update Migration — Herausforderung für Gesellschaft und Kommunen“ referierte. Die Gäste aus Friedrichshafen waren Landrat Luca Wilhelm Prayon (CDU, Fünfter von links) und sein Stellvertreter Christoph Keckeisen (Siebter von links). Bürgermeister Johannes Henne (CDU, Sechster von links) war ebenfalls mit von der Partie auf dem Gesellschaftswagen.