Royaler Besuch beim Narrenbaumstellen in Kippenhausen

Wer am Samstag beim Narrenbaumstellen in Kippenhausen das Prinzenpaar doppelt gesehen hat, brauchte nicht an seinem Verstand zu zweifeln: Das Hennenschlitter-Prinzenpaar Prinzessin Carina I. und Prinz Philipp I. hatte am Samstag den ersten öffentlichen Auftritt in der Fasnet, in seinem royalen, roten Samt-Ornat. Gleichzeitig war zum ersten Mal der Narrenverein „Griesebigger“ aus Kressbronn - die Patenzunft der Narrengesellschaft „Hennenschlitter“ - zum Narrenfeiertag nach Baden angereist (Foto: Heidi Keller). Selbstverständlich kam auch das Griesebigger-Prinzenpaar, Prinzessin Denise I. und Prinz Felix I., mit - im recht ähnlichen rot-goldenen Kostüm.