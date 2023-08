Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes sind Montagnacht in die Straße „Bürglen“ in Immenstaad ausgerückt. Es gab laut Polizeibericht kurz vor Mitternacht einen Zimmerbrand in der dortigen Unterkunft. Zwei Männer kamen vorsorglich ins Krankenhaus.

Den bisherigen Erkenntnissen der Ermittler zufolge dürfte ein technischer Defekt an einem E–Bike–Akku der Grund für das Feuer im ersten Obergeschoss gewesen sein, das auf die Türe und die Wand übergriff.

Benachbarte Familie nimmt Bewohner auf

Der Bewohner des betroffenen Zimmers wurde rechtzeitig wach und gelangte über das Fenster ins Freie, wobei er sich leichte Verletzungen am Fuß zuzog. Ein weiterer Mann klagte über Unwohlsein durch eingeatmeten Rauch.

Beide Männer wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehren aus Meersburg und Immenstaad waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und knapp 40 Einsatzkräften vor Ort und löschten das Feuer rasch.

Durch die Flammen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die Bewohner, die in der Nacht nicht zurück in die betroffene Wohnung konnten, kamen kurzfristig bei einer benachbarten Familie unter.