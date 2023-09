Polizei ermittelt nach Parkrempler

Nach einer Verkehrsunfallflucht am vergangenen Freitag zwischen 16.45 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Meersburger Straße ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Ein Unbekannter beschädigte einen geparkten weißen Opel Grandland mutmaßlich beim Ausparken und fuhr im Anschluss weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro zu kümmern, teilt die Polizei mit. Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07545/1700 mit dem Polizeiposten Immenstaad in Verbindung zu setzen.