Das ist ein lokalpolitischer Paukenschlag: Der langjährige Immenstaader Gemeinderat und Kippenhauser Ortschaftsrat Martin Gommeringer (49) ist aus der Partei Bündnis90/Die Grünen ausgetreten.

Der bekannte Bio-Landwirt kandidiert bei der Kommunalwahl am 9. Juni mit der von ihm neu gegründeten „Unabhängigen Bürgerliste Immenstaad“ und sucht dafür noch Unterstützer. Grund ist, dass er den Spagat zwischen der Bundespolitik der Grünen und den Interessen der Landwirtschaft nicht mehr schaffte. Er will künftig aus einer neutralen Position heraus Politik für die Region machen.

Spannungen erfahren

„Die Landwirte haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie die Themen Umwelt- und Naturschutz mittragen“, sagt Martin Gommeringer, der seit zehn Jahren Mitglied bei den Grünen ist und genauso lange im Immenstaader Gemeinderat und Kippenhauser Ortschaftsrat sitzt.

Das Streichen von Subventionen (Agrardieselförderung und zunächst Kfz-Steuerbefreiung) sei dann genau das falsche Signal gewesen und ein Schlag ins Gesicht der Landwirte. Gommeringer hat sich deshalb auch an den Demonstrationen beteiligt und habe dabei die Spannungen in der Landwirtschaft erfahren.

Bio-Bauer in der Zwickmühle

Näher will er nicht auf den Punkt nicht eingehen, aber man hört heraus, dass er sich als Grüner einiges von seinen Kollegen anhören musste. „Ich verstehe das, die sind verzweifelt.“ Als Biolandwirt sei er zuletzt in einer Zwickmühle gewesen: Einerseits habe er viele Jahre lang gute Erfahrungen gemacht mit den Grünen, andererseits sehe er auch die vielen handwerklichen Fehler, die auf Bundesebene gemacht worden seien.

„Komplette Wettbewerbsverzerrung“

Dabei sind ihm die einzelnen Punkte wie Agrardiesel gar nicht so wichtig, es gehe vor allem um ein großes Thema: Die Landwirte in Deutschland hätten mit ständig steigenden Produktionskosten zu kämpfen, ausgelöst durch Mindestlohn, hohe Auflagen und Vorschriften, die er an sich alle für richtig hält. Aber gleichzeitig müsse man zuschauen, wie große Lastwagen Lebensmittel aus dem Ausland ins Land brächten, die eben ganz anders, ohne die hohen Standards, produziert würden. „Wir haben eine komplette Wettbewerbsverzerrung, das macht uns kaputt“, sagt Gommeringer. Viele Landwirte zwinge das in die Knie. Das Lieferkettengesetz gehe zwar in die richtige Richtung, aber wenn Betriebe erstmal kaputt seien, bringe das nichts mehr.

Kein Brennpunkt sein

„Ich kann nicht mit den Landwirten demonstrieren und gleichzeitig für die Grünen im Gemeinderat sitzen“, sagt Gommeringer. Er möchte vor Ort nicht so im Brennpunkt stehen, sagt er. Sein Gefühl sei, dass er von vielen von vornherein als Grüner bekämpft werde, auch wenn er gute Argumente habe.

Regionalität ist sein Thema

Gommeringer will lieber Gräben schließen und die Menschen vereinen, sagt er, „und das kann ich besser, wenn ich neutraler bin“, sagt er. Er wolle die Menschen vor Ort wachrütteln, dass es nichts Wichtigeres gebe als die Landwirtschaft vor der Haustür. Regionalität sei deshalb ein wichtiges Thema seiner neuen Liste. Er will sich etwa für regionale Kultur, Vereine, Bauern, Gastronomie und Handwerk einsetzen. „Das, was Leben vor Ort ausmacht.“

UBI tritt an

Gommeringer hat Handzettel verteilt in Immenstaad, die Resonanz sei gut. UBI werde zur Gemeinderats- und Ortschaftsratswahl antreten, er selbst will den Vorsitz übernehmen. „Im Gemeinderat haben wir Grünen sehr gute Politik gemacht“, sagt Gommeringer, das sei ihm wichtig. Die Trennung von der Fraktion sei ihm sehr schwer gefallen. Einen Konkurrenzkampf mit anderen Listen will er nicht anfachen, „ich will verbinden“, sagt er, „neutral sein und jedem die Hand reichen.“

Amt des Ortsvorstehers ist Thema

Linzgauhalle, Schule, einen Naturspielplatz für Kippenhausen, nennt er als weitere Arbeitsfelder. „Das, was Leben vor der Haustür ausmacht.“ Nachdem Martin Frank (CDU) als Ortschaftsrat in Kippenhausen und damit als Ortsvorsteher aufhört, gibt es auch dieses Amt bei der Wahl neu zu vergeben. „Wenn die Bevölkerung meint, ich soll das machen, stehe ich bereit“, sagt Gommeringer. Wenn nicht, werde er auch gerne einen anderen Kandidaten unterstützen.