Unter dem Motto „B 31 neu - Entlastung um Jahre vorziehen“ lädt der BUND Immenstaad am Dienstag, 9. April, um 19.30 Uhr zu einem Infoabend in den Bürgersaal des Rathauses Immenstaad ein. Aktuelle Entwicklungen beim Klimaschutz und in der Rechtsprechung erfordern laut BUND eine Überarbeitung der bisherigen Planung.

Weitgehend auf der alten B 31

Die zwei Kernforderungen des BUND und der Arbeitsgemeinschaft „Ausbau B 31 neu“ würden dadurch unterstützt: „maximal dreispuriger Ausbau der B 31 neu und Ausbau auf einer Trasse, die weitgehend der bestehenden B 31 folgt, mit wirksamen Maßnahmen und Bauwerken zum Lärmschutz“, schreibt der BUND in einer Mitteilung.

Im ersten Teil der Veranstaltung stellt der BUND demnach anhand von Ergebnissen der Umweltverträglichkeitsstudie dar, dass die vom Regierungspräsidium Tübingen gewählte Trasse B1 einschneidende Beeinträchtigungen für die Bodenseelandschaft bedeuten würde, insbesondere für Landwirtschaft, Tourismus und Natur. Der Weingartenwald und die Lipbachsenke seien überaus wertvolle Lebensräume mit überregionaler Bedeutung für den Artenschutz. Ihre Zerschneidung bringe hohe umweltrechtliche Risiken mit sich. „Nach einer neuen Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs erscheint die B1-Trasse kaum noch als juristisch durchsetzbar“, schreibt der BUND. Denn es gebe wesentlich verträglichere Alternativtrassen mit zumutbaren Mehrkosten.

Dreispurige Fahrbahn wird gefordert

Eine weitere Reduzierung der Eingriffe sei möglich, wenn die geplante autobahnähnliche Fahrbahnbreite von 28 Metern (mit vier Fahrstreifen und zwei Standstreifen) verringert werde. Denn auch eine dreispurige Fahrbahn mit 15,5 Metern Breite ermögliche eine ausreichende Verkehrsqualität, sagt der BUND mit Verweis auf die Gutachter des Regierungspräsidiums Tübingen. Das neu erschienene fachliche Regelwerk „E-Klima 2022“ spreche klar für diese Reduzierung der Fahrbahnbreite.

Eingriffe in die Weinberge vermeiden

Im zweiten Teil des Infoabends erklärt laut BUND ein Tiefbau-Ingenieur, wie die Ortsdurchfahrt Hagnau bei laufendem Verkehr untertunnelt werden kann. Mithilfe einer bewährten Baumethode (Deckelbauweise) könnten die Eingriffe in die Weinberge vermieden werden, die ein bergmännischer Tunnel nördlich von Hagnau mit sich bringen würde. Mit der vorgeschlagenen Reduzierung auf drei Fahrspuren werde nur eine Tunnelröhre benötigt. Das spare Platz und Kosten - und erhöhe somit die Wahrscheinlichkeit einer schnelleren Realisierung und damit einer schnelleren Entlastung der gegenwärtig unhaltbaren Verkehrsbelastungen. Nach den beiden Vorträgen gibt es laut BUND Gelegenheit für Fragen an die Referenten.