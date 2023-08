Neuer Service macht Fahrradfahren attraktiver

Ein neues Stück Infrastruktur für Fahrradfahrer gibt es seit Kurzem am Landesteg in Immenstaad: Die Radstation mit festinstallierter Luftpumpe und verschiedenen Werkzeugen steht Einheimischen und Feriengästen für kleine Reparaturen zur Verfügung. Die Kosten übernimmt der Bodenseekreis, die Wartung die Gemeinde.

Auch wenn es in Richtung Verkehrswende und Fahrradinfrastruktur noch ein weiter Weg ist — auch Serviceangebote wie die Radstationen in allen Kommunen des Bodenseekreises helfen, das Fahrradfahren attraktiver zu machen. Bürgermeister Johannes Henne, die stellvertretende Leiterin der Tourist–Information Franziska Bergmüller und Stefan Haufs, Radverkehrskoordinator im Bodenseekreis, haben am Montag den „RadService–Punkt“ am Landesteg offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Drei Schraubendreher, drei Reifenheber, drei verschiedene Schlüssel und drei Typen von Luftpumpen sind darin verbaut. Noch während des Pressetermins freuten sich Fahrradfahrer über die nützlichen Werkzeuge.

Stefan Haufs ergänzt: „Die Werkzeuge sind nicht nur für Fahrräder ausgelegt, sondern auch für Kinderwägen, Rollstühle, Fahrradanhänger für Kinder oder auch Hunde — eben vieles, was Räder hat.“ Alle 23 Kommunen im Kreis haben inzwischen solche Radstationen, größere Kommunen auch mehrere.

Radkultur BW — eine Initiative des Ministeriums für Verkehr in Baden–Württemberg — unterstützt diese und weitere Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs im Land. Auf der Webseite von Radkultur BW gibt es viele Informationen zu deren Aktivitäten — auch einen Überblick über die Radstationen und ihre Standorte in ganz Baden–Württemberg.

Die Kosten von rund 2.000 Euro pro Säule teilen sich Land und Kreis, erklärte Haufs. Die Stationspaten vor Ort kümmern sich um die Funktionsfähigkeit der Stationen — Haufs dankte ihnen.

In Immenstaad sei das der Bauhof, versicherte Bürgermeister Johannes Henne. Dennoch, über einen QR–Code an der Säule können auch die Nutzer eventuelle Schäden melden, damit sie behoben werden können.

Franziska Bergmüller, stellvertretende Leiterin der Tourist–Information, hob die gelungene, weil zentrale, Standortwahl der Radstation am Landesteg hervor. Unmittelbar daneben gibt es auch die Ladestation für E–Bikes von den Stadtwerken Friedrichshafen.

Bürgermeister Henne betonte, wie wichtig der Radverkehr für die Seegemeinde sei. Etwa 1.755 Fahrradfahrer benutzten im Durchschnitt pro Tag die Friedrichshafener Straße, in der Hauptstraße seien es etwa 1.608 pro Tag, in der Meersburger Straße 1.839 pro Tag.

Ende Juli seien im Gemeinderat die ersten Ergebnisse und Handlungsalternativen für das neue Verkehrskonzept der Gemeinde unter Mitwirkung der Bürger präsentiert worden. Darin wurden auch Defizite für Fußgänger und Fahrradfahrer benannt.

Zum 40–jährigen Bestehen des Bodensee–Radwanderwegs könne pauschal festgestellt werden, so Henne, dass der Radweg, gemessen an seiner Nutzung, inzwischen an vielen Stellen zu schmal sei. Eine einfache Lösung sei wegen der Grundstücksfragen jedoch nicht zu erwarten.