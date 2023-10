Neuer Jugendtreff im Bürgerhaus soll bald loslegen

Julian Brandstetter, stellvertretender Hauptamtsleiter, hat im Gemeinderat am Montag die Pläne zu einem Jugendtreff vorgestellt. In seiner Vorlage hat er darauf hingewiesen, dass schon die Gemeindeordnung einen Jugendtreff vorsehe, denn: „Gemeinderat und Verwaltung müssen die Interessen von Jugendlichen in angemessener Art und Weise berücksichtigen.“ Immerhin elf Prozent der Bevölkerung sei zwischen sechs und 18 Jahren alt. Für die rund 700 Personen sei klar ein Bedarf an kommunaler Jugendarbeit abzuleiten.

Weil die Partizipation im Einzelnen nicht festgelegt sei, habe man nach einer Befragung vor einem Jahr den Austausch mit der Jugend gesucht, einschließlich Treffen von Jugendlichen mit Verwaltung und Bürgermeister. Grundsätzlich diene der Jugendtreff als Treffpunkt, Austauschort, zum Interessenaustausch aber auch als Rückzugsort und geschützter Raum. Darüber hinaus könne er auch Ort kommunalpolitischer Teilhabe und Plattform zur freien Meinungsbildung und -äußerung sein. Als weiteren Aspekt nannte Hauptamtsmitarbeiter Brandstetter, dass die Jugendarbeit der Vereine mit einbezogen werden könnte, auch mit gemeinsamen Veranstaltungen.

Insgesamt stehen drei Räume und eine Küche sowie Toiletten im Obergeschoss zur Verfügung. In Sachen Raumkonzeption und Aufteilung gebe es schon viele Ideen, hier solle das Bürgerhaus mit der zum Teil schon vorhandenen Ausstattung genutzt werden. „Die zentrale Lage und gute Erreichbarkeit passt besonders gut zur Zielgruppe“, sagte Brandstetter.

Geboten werden soll ein vielfältiges Angebot ‐ auch mit Beteiligung der Jugendlichen und der örtlichen Vereine.

Das gehe vom DJ-Workshop bis zur Suchtprävention, von externen Referenten bis zur politischen Beteiligung oder Veranstaltungen, wie Pizza-, Spiele- oder Filmeabende. Brandstetter betonte: „Jede Form kommunaler Jugendarbeit ist hier möglich. Immer mit Angeboten zur Partizipation.“

Wichtig war Brandstetter außerdem: „Schon zu Beginn, bei einer Kick-Off-Veranstaltung, sollen die Jugendlichen einbezogen werden.“ Das beziehe sich auf die Ausgestaltung ebenso wie auf die Jugendarbeit selbst. Wichtig sei es auch, jugendtypisch mit einem „beaufsichtigten“ Instagram-Account in Sachen Öffentlichkeitsarbeit zu agieren, ebenfalls unter Mitwirkung der Jugendlichen als Projekt. Eine umfangreiche Hausordnung sei ebenso notwendig wie die Qualitätssicherung. Dabei können die Jugendlichen sich einbringen, wobei sie sich an Leitbild und Hausordnung halten müssen. Darin eingeschlossen sei ein Sicherheitskonzept, um den Jugendlichen einen geschützten Raum bieten zu können. „Schon im Dezember könnte es mit der Kick-Off-Veranstaltung losgehen“ hoffte Brandstetter. Offizieller Start wäre dann Anfang des Jahres 2024. Für die Betreuung der Jugendlichen werden dazu zwei Stellen als geringfügiges Beschäftigungsverhältnis ausgeschrieben.

Allgemeine Glückwünsche gab es für das Projekt aus den Fraktionen. Nur Hubert Langenstein (FWI) mahnte, das beobachtet werden solle, ob das Angebot letztlich entsprechend angenommen werde. Hierzu erläuterte Brandstetter, dass das nach sechs Monaten erfolgen solle. Planansatz für das laufende Jahr wären 23 000 Euro. Der Beschluss erfolgte einstimmig.