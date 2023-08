Neue Termine für Sail & Wine

Aufgrund der hohen Nachfrage können an zwei zusätzlichen Terminen während eines Segeltrips auf dem Bodensee Weine probiert werden. „Sail & Wine“ heißt die Veranstaltung der Tourist–Information Immenstaad.

Die 1,5–stündigen Rundfahrten finden zusätzlich am 15. August und 22. August jeweils um 19.30 Uhr statt. Dabei gibt es Hintergrundinformationen zur Geschichte des Weins, die eng mit dem Bodensee verbunden ist. Serviert und vorgestellt werden die Weine von Weinbaumeister Klaus Siebenhaller und Jungwinzerin Rebecca Röhrenbach. Zur Weinprobe erhält jeder Teilnehmer ein Immenstaader Weinglas und regionales Brot.

Die Fahrten starten am Landesteg in Immenstaad. Die Kosten betragen 33 Euro mit der Echt Bodensee Card und 35 Euro ohne diese Karte. Vorab ist eine Anmeldung sowie der Ticketkauf in der Tourist–Information Immenstaad erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter www.immenstaad–tourismus.de.