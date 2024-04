Gute Nachricht für zwei Hightech-Firmen am Bodensee: Airbus hat laut einer Mitteilung vom Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA den Zuschlag für die Entwicklung und den Bau der GRACE-C-Zwillingssatelliten erhalten. Diese neue Mission der NASA und der Deutschen Raumfahrt Agentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) soll die mehr als 20-jährige Partnerschaft zwischen den USA und Deutschland fortsetzen und damit die ununterbrochenen Messung des Schwerefelds der Erde gewährleisten. Die Satelliten werden am Airbus-Standort in Immenstaad bis 2028 entwickelt und gebaut, ein wichtiger Beitrag kommt von der Firma Space-Tech in Immenstaad.

Im Blick: Grundwasser, Ozeane und Eisschilde

2002 begann demnach die Kooperation mit GRACE und wurde mit dem 2018 gestarteten GRACE Follow-On fortgeführt. „Während ihrer fünfjährigen nominellen Missionsdauer wird die GRACE-C-Mission (Gravity Recovery And Climate Experiment-Continuity) die Messreihe fortsetzen“, schreibt Airbus. Mit ihr werde beobachtet, wie sich das Grundwasser, die Ozeane, die Eisschilde und das Land der Erde von Monat zu Monat verändern, indem Veränderungen im Schwerefeld des Planeten gemessen werden.

Es ist erstaunlich, dass zwei Satelliten, die mehr als 200 Kilometer voneinander entfernt sind, uns sagen können, wie schnell unsere Eisschilde schmelzen, ohne auf die Erde zu schauen. Alain Fauré, Leiter Space Systems bei Airbus

Alain Fauré, Leiter von Space Systems bei Airbus, sagt laut der Mitteilung: „Es ist erstaunlich, dass zwei Satelliten, die mehr als 200 Kilometer voneinander entfernt sind, uns sagen können, wie schnell unsere Eisschilde schmelzen, ohne auf die Erde zu schauen.“ Bei der Umweltüberwachung sei Kontinuität ein Schlüsselelement. Die wertvollen Daten, die die bisherigen GRACE-Missionen geliefert haben, seien ein Beweis für ihren Erfolg, und es sei eine großartige Nachricht, dass Airbus weiterhin Teil dieser internationalen Mission sei, „die die Instrumente zur Messung der Entwicklung unseres Klimas liefert.“

GRACE-C wird wie GRACE-FO bei Airbus Defence & Space in Immenstaad entwickelt und gebaut. (Foto: Mathias Pikelj/Airbus )

GRACE-C besteht laut Airbus aus zwei identischen Satelliten, die im Abstand von etwa 200 Kilometern auf einer Umlaufbahn in 500 Kilometer Höhe mit einer Neigung von 89 Grad fliegen. Jeder Satellit wird demnach etwa 3 x 2 x 1 Meter groß sein und rund 600 Kilogramm wiegen. Der Start soll frühestens Ende 2028 von den USA aus erfolgen. Wie ihre Vorgänger ist auch die GRACE-C-Mission darauf ausgelegt, kleine Abstandsänderungen zwischen den Satelliten aufgrund von Schwerkraftschwankungen mit einer bisher unerreichten Genauigkeit bis auf den Mikrometer genau zu messen.

Während die beiden Satelliten die Erde umkreisen, werden laut Airbus Bereiche mit etwas stärkerer Schwerkraft (größere Massenkonzentration) die Position der Sonde und damit den Abstand zwischen den Satelliten beeinflussen. Das äußerst präzise Mikrowellen-Entfernungsmesssystem werde diese Veränderungen aufspüren und die Kartierung des Schwerefelds der Erde mit unübertroffener Genauigkeit ermöglichen.

Anhand der Veränderungen in diesen Schwerkraftkarten - oder der Verfolgung der Massenkonzentration - können die Wissenschaftler laut Airbus im Laufe der Monate oder von Jahren den globalen Wasserhaushalt, einschließlich Grundwasserspiegel und Eisschilde, und den Einfluss des Klimawandels beurteilen. Außerdem werde es Einblicke in die Tiefen- und Oberflächenströmungen in den Ozeanen und in den Beitrag der Ozeanhöhen liefern.

Umbau von GRACE Follow-On

GRACE-C ist laut Airbus ein Umbau der beiden GRACE Follow-On Satelliten mit modernster Avionik und dem gemeinsamen US-amerikanisch-deutschen Laser Ranging Interferometer (LRI), das bereits auf GRACE Follow-On als experimentelle Nutzlast geflogen ist und nun das Hauptinstrument für die Entfernungsmessung darstellt. Die Mission basiert auf einer ressortübergreifenden Partnerschaft zwischen NASA und DLR. Die deutschen Beiträge werden durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert.

SpaceTech liefert LRI-Instrument

Die optische Bank des LRI-Instruments wird laut der Mitteilung von der SpaceTech GmbH (Immenstaad) in enger Zusammenarbeit mit dem Max Planck-Institut für Gravitationsforschung (Albert-Einstein-Institut) gebaut. Airbus Defence and Space in Friedrichshafen wird die Satelliten entwerfen, bauen und zum Startplatz liefern, einschließlich der Unterstützung der NASA/JPL in der Start- und frühen Orbitphase (LEOP). Die Mission wird vom Deutschen Raumfahrtkontrollzentrum (GSOC) des DLR betrieben.