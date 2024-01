Nach Ruhestörung: Hundebesitzer spuckt auf Polizistin

Die Polizei ist am Dienstag um Mitternacht in Immenstaad zu einer Ruhestörung durch einen bellenden Hund gerufen worden. Die Polizisten mahnten im Tobelweg den Hundebesitzer zur Ruhe, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der 42-Jährige beleidigte daraufhin die Beamten teils „unter der Gürtellinie“. Außerdem drohte er verbal den Polizisten und spuckte einer Beamtin in die Hand. Auf ihn kommen jetzt strafrechtliche Konsequenzen zu.