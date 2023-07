Musikverein Immenstaad lädt auf die Obstbaumwiese ein

Das beliebte Gartenfest des Musikvereins Immenstaad auf der Obstbaumwiese an der Grundschule geht in die zweite Runde. Am Wochenende ab 27. Juli laden die Musikanten noch einmal zu Unterhaltungsmusik und kulinarischen Genüssen ein (Foto: Heidi Keller). Am Donnerstag, 27. Juli, ab 19 Uhr spielt die Musikkapelle Hagnau auf. Bei Regen wird das Programm um einen Tag verschoben, auf Freitag, 28. Juli. Nach über zehn Jahren Pause tritt die „Tanzkapelle Immenstaad“ wieder einmal beim Gartenfest auf, am Samstag, 29. Juli, ab 19 Uhr ist es so weit. Zum Frühschoppen am Sonntag, 30. Juli, ab 11 Uhr sorgen die Fidelen Brummbären für den Ausklang des Gartenfests. Traditionsgemäß gibt es wieder ein besonderes Sonntagsessen um die Mittagszeit.