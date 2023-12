Die sogenannte Struktur eines G2-Satelliten ist im Reinraum von Airbus in Immenstaad angekommen. Hergestellt wurde sie bei Beyond Gravity in Zürich. Nach einer ersten Vorbereitung werden die Panels laut Airbus an andere Standorte versandt, bevor sie in Immenstaad endgültig integriert und getestet werden.

(Foto: Airbus Defence & Space )