Die marode und einsturzgefährdete Linzgauhalle wird für 7,67 Millionen Euro kernsaniert. Für die zweieinhalb- bis dreijährige Bauzeit wird eine Interimslösung etwa in Form einer Traglufthalle geschaffen, die die Gemeinde nochmal rund 1,5 Millionen Euro kostet.

Der Gemeinderat hat die Weichen am Montagabend in diese Richtung gestellt. Auf Antrag von Sven Volk (Grüne) werden die aktuellen Pläne aber nochmal dahingehend geprüft, ob im Zuge der Sanierung eine deutliche Erweiterung der Halle möglich ist.

„Vielen herzlichen Dank“ ‐ Bürgermeister Johannes Henne war die Erleichterung anzumerken, als am Montagabend nach etwa zweistündiger Debatte bei der Abstimmung alle Arme der Gemeinderäte nach oben gingen und damit klar war, dass er sich nicht verzockt hatte. Denn Bürgermeister und Verwaltung hatten alles auf eine Karte gesetzt und die hieß schnelle, kostengünstige Kernsanierung.

Fakten geschaffen

Da bereits am 15. September die Antragsfrist für das entscheidende Bundesförderprogramm für 2024 ablief, die Gemeinderatssitzung aber erst am 18. September stattfand, waren bereits Fakten geschaffen. Die Pläne für eine Sanierung längst aufgestellt, die Anträge schon vergangene Woche eingereicht.

Architekt Uwe Schwarz vom Häfler Büro Hildebrand und Schwarz, stellte zwar insgesamt sechs weitere Alternativen zur Kernsanierung vor. Aber letztlich waren diese alle Makulatur. Vom ersatzlosen Abriss der Linzgauhalle bis zum Abriss mit Neubau einer Dreifachturnhalle an einem anderen Standort war die Rede.

Förderung nur für Sanierung

Der Knackpunkt dabei immer: die Förderung. Denn die gibt es nur für die Sanierung der bestehenden Halle, das machte Matthias Herrmann mehrmals deutlich. Der Kämmerer hat für das 7,67-Millionen-Euro-Projekt 45 Prozent Bundesförderung eingeplant, macht rund 3,45 Millionen Euro.

Ohne die wäre das Projekt für Immenstaad nicht zu stemmen. Klar ist auch, dass die Sanierungsvorhaben Frickenwäsele (1,45 Millionen Euro) und Aquastaad (eine Million Euro) erstmal aufgeschoben werden müssen.

Die Kernsanierung ist laut Schwarz auch die schnellste Lösung. Denn Neubauten erfordern eine wesentliche längere Planungsphase. Bis etwa eine neue Dreifachturnhalle steht, würden laut Schwarz etwa zwölf Jahre vergehen. Die Sanierung soll jetzt in zweieinhalb bis drei Jahren geschafft werden.

Voller Bürgersaal

Dass es sich um ein abgekartetes Spiel handelte, hatte sich offensichtlich bereits rumgesprochen in der Seegemeinde. Denn schon zur Bürgerfragestunde, noch vor dem Punkt Linzgauhalle, kam aus dem bis auf den letzten Platz gefüllten Zuschauerbereich die Nachfrage nach den Varianten (sie waren nicht einmal in den Sitzungsunterlagen hinterlegt) und die Aufforderung an die Verwaltung, wirklich alle Alternativen gründlich zu prüfen.

Kritisch wurde es für die Verwaltung, als sich in der Debatte die Grünen zu Wort meldeten. Zunächst sprach Martin Gomeringer davon, dass man die Situation als Weckruf sehen könne dahingehend, „ganz neu zu denken“. Und davon, den maximalem Mehrwert aus den 7,67 Millionen Euro rauszuholen, man müsse jetzt einen Joker ziehen.

Detaillierter Alternativplan

Den knallte dann Sven Volk auf Tisch, indem er einen erstaunlich detaillierten Alternativplan skizzierte. Demnach solle die Halle vier bis fünf Meter verbreitert werden und dann nahezu das Format einer Dreifachturnhalle bekommen. Bislang umfasst sie eineinhalb Sporthallenflächen.

Von der Bauleitplanung bis zum Lärmschutz hatte Volk vieles auf dem Schirm. „Der Nutzen wäre viel größer“, sagte er abschließend und bekam dafür tosenden Applaus vom Publikum. Volk machte deutlich, dass er den Plänen der Gemeinde nicht zustimmen wird, wenn sein Vorschlag nicht geprüft wird.

Pläne kippen nicht

Henne sorgte aber schnell dafür, dass die Karten jetzt nicht ganz neu gemischt wurden: Soll die Erweiterung im Rahmen der Sanierung stattfinden, fragte er. Und als Zustimmung seitens der Grünen kam, war klar, dass die Pläne der Verwaltung nicht kippen würden, sondern nur ergänzt werden müssten. Ortsbaumeisterin Andrea Kneißl mahnte zwar, dass im Falle der Erweiterung der energetische Standard von KfW 70 auf KfW 40 gehen würde, „eine ganz andere Hausnummer“.

Es ist eine Krise, es ist ein Desaster, es ist eine absolute Katastrophe. Bürgermeister Henne über den aktuellen Zustand der Halle

Der Kämmerer bezweifelte, ob man für die Erweiterung eine Förderung bekommen würde. Da der Antrag schon gestellt war, ist das ohnehin keine Option. Das heißt, Mehrkosten durch eine Erweiterung würden wahrscheinlich an der Gemeinde hängen bleiben.

Raumprogramm wird überprüft

Dennoch stach der grüne Joker am Ende. Henne sagte zu, man werde den Vorschlag prüfen und überhaupt auch noch mit den Vereinen und Schulen über das Raumprogramm sprechen. Der Gemeinderat brachte die Pläne samt Ergänzungsantrag einstimmig auf den Weg.

Mehrfach betonte Henne, dass trotz der Sanierung der Linzgauhalle, die Pläne für eine zweite Halle im Außenbereich weiter verfolgt werden sollen. „Diese Gemeinde hat es verdient, zwei Einrichtungen zu haben, wo Kultur und Sport stattfinden können“, sagte der Bürgermeister.

Zusammenbruch ohne Vorankündigung

„Es ist eine Krise, es ist ein Desaster, es ist eine absolute Katastrophe“, sagte Henne zur aktuellen Lage in Sachen Linzgauhalle. Kneißl und Schwarz hatten zu Beginn der Sitzung nochmal den Zustand der Halle beschrieben.

Laut dem Architekten wurden die Spannbetonträger schon „vor vielen, vielen Jahren“ angebohrt, schon beim Bau der Halle. Schon damals wurde also wohl die Statik der Halle massiv beschädigt. Mit dem jetzt eingetretenen Wasser ins marode Dach samt vollgesogener Isolierung wurde die Situation gefährlich, die Halle gesperrt.

Das Versagen der Spannbetonkonstruktion werde plötzlich und ohne Vorankündigung eintreten, heißt es in der Sitzungsvorlage. Weiterer Regen oder Schnee auf dem Dach könnte also fatal sein.